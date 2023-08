Mi interés por el agradable ambiente de las frías montañas y valles que se esconden en la Cordillera Central fue algo así como amor a primera vista. Nacido en las calientes llanuras del extremo oriental de la isla, llegar en los años 70 a lugares tan especiales como Constanza y Jarabacoa fue algo así como un viaje a un nuevo mundo que solo conocía en películas y en algunas novelas de Julio Verne.



Desde la primera vez quedé atrapado por estas serranías como el día, que cursando el primero de bachillerato, conocí el libro “Los Versos del Capitán”, de Pablo Neruda, puede leer varias veces completo “Poema 20”, y lo convertí de un tirón al poeta en uno de mis personajes favoritos.



Pasaron los años y en una de mis frecuentes visitas a Jarabacoa, al pasar por la zona de Buena Vista vi un letrero que decía “Serranía Escuela Técnica Hotelera”. Habían pasado más 3 décadas del día que hice mi opción por el turismo, cuando asumí como jefe de redacción del diario El Sol en 1977. No sabía lo que era y como siempre tenía prisa en llegar a Jarabacoa nunca me detuve, pero la Asociación de Hoteles de Santo Domingo me invitó a una cena de gala en la que le harían un reconocimiento a Serranía. Asistí y pude escuchar a Maribel Pichardo –la directora- explicar los programas de esa escuela patrocinada por Indesco (Iniciativas la Educación Superior y Complementaria, entidad privada) a la que asistían jóvenes bachilleres becadas para un programa de dos años y recibir un título técnico en turismo.



Lo que escuché, me encanto. Me acerqué a Maribel y le dije que quería conocer y escribir sobre esa escuela. La visité y lo que vi y la pasión de esta maestra me entusiasmó tanto que ofrecí a Cicom para promover Serranía. Lleve a líderes del turismo a conocer este centro. Todos quedaron impactados. Ayer jueves asistí a la puesta en circulación del libro “Recetas de Serranía” con recetas de cocina dominicana creadas por la escuela y por 15 chef dominicanos y extranjeros que colaboran con el centro. Serranía –fundada en el 2008- forma jóvenes en gastronomía y hotelería, con especial atención a jóvenes de escasos recursos económicos entre los 16 y 22 años. Las bachilleres, como alumnas internas, pasan dos años en la escuela, y en sus cursos cortos las que llegaron al 8vo de primaria.



En sus 15 años ha otorgado 480 títulos de nivel técnico avalados por Infotep. Otras 3,723 jóvenes han recibido formación en cursos cortos. Generalmente las egresadas son acogidas por hoteles en los que hacen pasantía. Su formación abre puertas. La historia de éxitos de Serranía merece atención y apoyo del presidente Luis Abinader y del Ministro David Collado, cabezas del Gabinete de Turismo.