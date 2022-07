Desde antes de surgir la escritura se ha aprendido haciendo. Basado en ese precedente el educador norteamericano del siglo antepasado John Dewey (1859-1952) denominó el método pedagógico con dos palabras: “Aprender haciendo”. Otros educadores han referido que se aprende para la vida. Aprender desarrolla el pensamiento, se crea teorías, ideas para devolvérselas a la vida al ponerlas en práctica, porque de nada sirve una idea si no se pone en práctica, es como si no existiera (Bosch).



“La relación entre teoría y práctica es una de las cuestiones más importantes de la Pedagogía…” (Victoria Gordillo Álvarez-Valdés -Sí, con s-). Albert Einstein al referirse a esa relación expresa: “Si los hechos no encajan en la teoría, cambie los hechos”. Es decir, se avanza desarrollando las ideas y al ponerlas en práctica cambiar los hechos o, lo que es mejor decir, enriquecer la vida al crear nuevos contextos. De ahí es que la Fuerza del Pueblo está cambiando los hechos, porque la teoría ilumina la práctica.



Su estrategia de oposición es amplia, participativa, inclusiva y de gobernanza, sustentando la protección y búsqueda del bienestar del pueblo dominicano. Muestra capacidad de aportar soluciones ante problemáticas a dirimirse, aún a este gobierno que se muestra cada vez más en desorden y torpe para entender.



Fuerza del Pueblo centra el debate político en lo trascendente, no en trivialidades, y orienta pedagógicamente para “aprender haciendo”, por estas razones realiza diversidades de actividades, asumiendo un número importante de secretarías temáticas de la Dirección Central, como gabinete de la sombra, análisis de problemáticas de una gran diversidad que afecten a la población, con expertos e involucrados y muy bien formados académicos, con ideas propias, para aportar soluciones que debieran ser, por lo menos, escuchadas por el presidente Abinader.



En este sentido se han realizado ocho foros temáticos: en DN, I Foro: “Vulnerabilidad, desempleo e Inflación”; en San Francisco de Macorís, II Foro: “Alza de tarifa eléctrica y sus consecuencias”; en San Cristóbal, III Foro: “¿Por qué Tocar la Constitución”; en Moca, IV Foro: “Producción avícola, inflación, tasa cero y sus efectos”; en San José de Ocoa, V Foro: “Efectos de la inflación en producción de plátanos, aguacates e invernaderos”; en Santo Domingo Este, VI Foro: “Seguridad ciudadana en gobiernos de Leonel”; en Santiago, VII Foro: “La Salud, su cobertura y soluciones”; en Santo Domingo Oeste, VIII Foro: “ Ordenamiento territorial y el mandato constitucional”. Este próximo jueves 14 de julio, en el Distrito Nacional, IX Foro: “Inflación, protección solidaria y alimentaria”.



Todos los foros son precedidos con una rueda de prensa por la Secretaría del Partido a cargo del tema, fijando la posición oficial de la Fuerza del Pueblo, para diferenciar y no comprometer a los panelistas; luego, por separado, se producen las intervenciones de ellos, expositores invitados y con total libertad de expresarse.



Los temas a desarrollar en los foros son los que se ventilan en la agenda nacional priorizando sobre cuestiones estructurales y de Estado. Es un método creativo para elevar el debate político en relación a los intereses del pueblo dominicano; formulando recomendaciones que contribuyan a una mejor gobernanza.



Los foros temáticos colocan a la FP en un contexto de gabinete de la sombra desde la oposición y de “aprender haciendo” siendo referente para la formación política.