En las redes sociales podemos mostrar muchas veces lo que “somos” y en algunas ocasiones hasta lo que tenemos “reprimido”. Es un espacio donde podemos liberarnos y dejar salir “cosas” que no nos atrevemos a decir “cara a cara”.



Una vez, un profesor nos aconsejaba no usar las redes para decir lo que queríamos a gente de nuestros afectos, porque ciertamente no se interpreta igual el “cara a cara” que lo que se lee.



En esa ocasión, en medio de la plática edificante en el aula, compartió con sus alumnos el corto titulado “Yo tb tq” (dura cinco minutos), que muestra una misma conversación entre una pareja en dos formatos: vía mensajería instantánea (chat) y luego en un “cara a cara”.



Ese corto, el cual siempre recomiendo para que cada quien se quede con el aprendizaje, nos muestra cómo las reacciones de las dos parejas, por la vía de comunicación que usaron, son totalmente distintas.

Anoten esto: nunca será igual un “face to face”, como dicen los estadounidenses, que un mensaje escrito en donde no se aprecia el lenguaje corporal ni se puede leer lo que realmente quiere dejarnos dicho el corazón a través de una simple, pero tan valiosa “mirada”.



La comunicación escrita es valiosísima, pero cuando se suma la oral, acompañada de nuestras emociones, les aseguro que no hay nada más extraordinario.



Quise que esta entrega fuera sobre este tema, porque precisamente compartí este corto hace días con unas compañeras de trabajo, por lo edificante que es.



Vamos a poner un ejemplo: hay personas que, de manera cobarde e impersonal, hasta terminan una relación por chat… ¿cómo lo tomarías tú? ¡Lo desapruebo totalmente!



Es cierto que amo escribir, y que esta es una hermosa herramienta para edificar, pero también para dar paso a malas interpretaciones cuando no se comunica bien el mensaje.



Empecé por las redes sociales porque hoy día se lastima a muchas personas por la forma en que escriben y “comunican” algunos. Traslademos esto a quienes son de nuestros afectos y hagamos el ejercicio de que, cuando se tenga que decir algo “un poco delicado” y que pueda dar espacio a malas interpretaciones, pues optemos por hacerlo “cara a cara”.



¿Por qué cara a cara? Porque el amor que exista por alguien permitirá que ese “tenemos que hablar” sea más ligero cuando una mano se pose sobre otra y se termine en un abrazo sincero. Cuando vean el corto, entenderán esta última parte.



¡Gracias por leerme!