A un gobierno no se va a improvisar, se elige con un programa del que derivan políticas públicas. Este gobierno no se sustenta en un plan, se ha llevado al terreno de la improvisación y al glamour del poder.



La cotidianidad burocrática los atrapó. Aquello del taconeo y los saludos militares, acompañados de “su excelencia a sus órdenes”, y “por razones de seguridad” creándoles “anillos de protección” para “filtrar su acceso y comunicación”, dando paso a grupos económicos.



Solo la experiencia de Estado permite a un gobernante escapar simulada y discretamente de esas formas y ambientes. De ahí que este gobierno luce haber quedado sujeto a “allante y movimiento” echando a un lado temas importantes. Las improvisaciones tropiezan unas con otras. Podría tomarse como ejemplo cualquier área, pero veamos el tema sobre seguridad ciudadana.



El 14 de enero el presidente dictó decretos creando un Comisionado y asumiendo él la presidencia, el ministro de Interior de vicepresidente y José Vila del Castillo “Pepe” comisionado ejecutivo para la “Implementación de los Planes, Estrategia y Política de Transformación y Profesionalización de la Policía Nacional”.



Cinco meses y medio después el presidente Abinader presentó con fanfarrias “la moderna y poderosa plataforma del Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Computadoras, Ciberseguridad e Inteligencia (C5i)”. Ese rimbombante nombre para un “sistema mediante la cual se da seguimiento y se obtiene información en tiempo real de cualquier punto del país”. El presidente aseguró que el país “pasa a ocupar uno de los primeros lugares en la región en manejo de base de datos para el combate a la delincuencia y el crimen organizado”.



Agregó: “El Sistema Integral de Dirección, Mando y Control (Sidmco) permite medir y analizar la delincuencia, la violencia y la criminalidad, así como generar en tiempo real un diagnóstico de seguridad ciudadana desde cualquier lugar del territorio nacional”. (Véase página Web “Presidencia de la República Dominicana” 30/06/2022).



El país ha estado a la espera, y nada. Es que “se ha puesto la carreta delante de los bueyes”. Es decir, dice tener un Comisionado (hasta un extranjero de ejecutivo) y tecnología de última generación, pero parece que no tienen un plan ni el personal formado para asumir esa tecnología.



Sin embargo, ese personal debe seleccionarse reentrenando de los actuales y convocar 30 mil estudiantes universitarios de los 400 mil que cursan, para seleccionar con un perfil muy específico; además de continuar sus carreras, tener dominio de tecnología digital, poseer licencia para conducir, dominar preferiblemente un segundo idioma y llenar las formalidades de ley y contenidas en el decreto No. 62-07, del 26 de febrero 2007, Reglamento para la Policía Auxiliar de la República Dominicana, dado por el entonces presidente Leonel Fernández.



El decreto define la plantilla académica, duración y formalidades a ser cumplidas, actualizarse a los fines pertinentes. Cuando se empezó a aplicar se formaron más de 7 mil policías de acercamiento a las comunidades, se inició un proceso de reforma y modernización policial.



Conforme a aquella experiencia podrían formarse diez mil policías anuales, teniendo opciones de ingresar a niveles superiores y especializados para hacer carrera policial. Ellos constituirían el personal a corto plazo para asumir la tecnología electrónica y digital y para desatar el proceso sucesivo que debe acompañar un Plan de Seguridad Ciudadana.