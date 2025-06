Vivimos un tiempo en el que en cuestión de días las profecías se alinean con la realidad, ciertamente nunca pensé vivir esta temporada, pero no hay duda que fue perfectamente planeada por Dios como cada uno de nosotros. Tal cual la tierra se hizo para el hombre y no el hombre para la tierra, por lo tanto conoce que no fuiste hecho para servir a un sistema, aunque servir es tu don, ni para llenar un espacio aunque seas una perfecta bendición para muchos, tienes un propósito, un Señor, un llamado… Para esta hora, este tiempo y estos eventos llegaste, para dejar tu entorno, tu mundo mejor de cómo lo encontraste, por tanto, tienes un liderazgo basado en el amor, la fe, la verdad y la solidaridad. Tu ejemplo es luz, tu misión es compartirla.