La sabiduría popular dice que listo es aquel que sabe hacerse el tonto, que lo que cuenta es saber nadar y guardar la ropa y de paso sabemos la otra que dice que “el fin justifica los medios” y quienes dan crédito a este tipo de argumentos son esas personas que se parecen a los billetes, pues cambian su valor dependiendo del nivel de inflación. A mayor inflación menos valor. Oh oh cuidémonos del Ego, nos hace olvidar para que hemos nacido, los valores como los grandes amores no se compran, tampoco lo que no está en venta.



Las escrituras dicen: “Hay caminos que al hombre le parecen rectos pero le llevan a la muerte”. Entonces no importa qué tan sabio seas si al final te pasas de listo.