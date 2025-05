Porque eres especial los moldes de este mundo te quedaron pequeños, no logras encajar ni en sus rincones, porque por causa de que Dios te ha escogido has vivido grandes soledades y fuertes rechazos, así como el mundo no encaja en ti, tampoco encajas entre ellos. Porque tienes propósito has tenido oposiciones y luchas extremas, el enemigo no se molesta con quien no es una amenaza, se preocupó cuando desarrollaste tus destrezas en los estrechos senderos de la obediencia. Por cuanto tu llamado es fuera de lo común has sido incomprendido, abandonado, traicionado y vituperado, incluso olvidado; más por cuanto diste a Dios el primer lugar, vives experiencias retadoras y fuera de lo común, porque antes de la exaltación fuiste apartado, y antes de ser revelado eres aprobado.