Con mucho tiempo que debía hacer un trabajo de depuración eficiente de sus candidatos para que luego que la embajada de EE. UU. haga sus peticiones no aleguen ignorancia. El PRM y el PRD hasta ahora no han ni siquiera sancionado a los legisladores en conflicto con la justicia bajo el alegato de que se requiere la sentencia definitiva cuando en realidad por la sola mención de algún legislador o funcionario en actividades ilícitas éste no debería ir como candidato en ningún partido o movimiento político. Hay tres legisladores acusados en expediente de la operación Falcón. Parece que tenemos legisladores delincuentes proyanquis.