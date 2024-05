Es una nueva generación de políticos que llenan a uno de entusiasmo. Fue el gran protagonista de la pasada campaña y con él hay una gran cantidad de jóvenes talentosos haciendo vida política. A Omar le critican que tuvo oportunidades de acceso a educación privilegiada a la que no tienen acceso los niños de los barrios. Me parece injusto decir esto porque existen cientos de jóvenes con acceso a educación privilegiada que no les importa un carajo leer un libro. Omar tuvo acceso a esa educación porque tuvo motivación personal, se esforzó y su capacidad no es cuestionable. Si sigue así, seguirá teniendo éxito y en el 2028 será un buen candidato presidencial, joven y con experiencia de Estado.