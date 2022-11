Email it

República Dominicana tiene importantes ejemplos de logros que permiten afirmar que los objetivos del desarrollo sostenible (ODS) de las Naciones Unidas (ONU) y vistos desde el turismo por la Organización Mundial del Turismo (OMT) no son una utopía. Se puede hacer mucho.



El primer objetivo es “poner fin a la pobreza”, y la OMT afirma que el turismo “se encuentra en buena posición para fomentar el crecimiento económico”. El Banco Central afirma que el turismo ha sido fundamental para la reactivación económica pospandemia. El aporte directo, indirecto e inducido del sector al Producto Interno Bruto (PIB) prepandemia fue del 16% según el Consejo Mundial de Viajes y Turismo.



El segundo ODS es acabar con el hambre y aumentar la seguridad alimentaria. La OMT considera que el turismo puede estimular la productividad agrícola al promover la producción, el uso y venta de productos locales en los destinos turísticos y su plena integración en el turismo.



Analizando nuestra relación “agricultura-turismo-desarrollo sostenible” con datos pre pandemia, vemos que el turismo es el principal cliente de los productores agrícolas y agroindustriales. El estimado del consumo de productos agrícolas y agroindustriales locales en hoteles, en el 2016 superó los US$600 millones.



En el 2016 las exportaciones de café, cacao, azúcar y tabaco sumaron US$274 millones. Sólo las ventas de alimentos a los aviones en los aeropuertos produjo US$33.9 millones, más que las exportaciones de café y tabaco.



Los bienes agropecuarios (no manufacturados) representan alrededor del 8% y los alimentos manufacturados el 19% de los insumos que adquiere la actividad “hoteles, bares y restaurantes” del sistema de cuentas nacionales. Más del 80% de estos insumos es de origen local.



El octavo ODS plantea promover el crecimiento económico continuado, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. La OMT considera que el turismo puede contribuir a la reducir la pobreza creando empleos, y promoviendo la cultura y los productos locales.



En el país el turismo es la actividad económica que más empleos genera. Antes de la crisis aportaba de manera directa, indirecta e inducida el 28% de los empleos del sector privado. En el período 2014-2016 aportó el 16% (34 mil) de los nuevos empleos (182 mil) en el sector privado. De las 10 provincias que encabezan el ranking de participación en el empleo nacional, en 6 pesa mucho el turismo.



Son: 1.Distrito Nacional tiene el 25% del empleo; y el turismo aporta el 7%; 2. La Altagracia tiene el 8%; el turismo aporta el 23% del empleo; 3. San Pedro tiene el 7%; y el turismo aporta 12%; 4. Puerto Plata tiene el 7%; y el turismo aporta 12% del empleo; 5. La Romana tiene el 5%; y el turismo el 14%; 6.Samana tiene el 3%; y el turismo aporta el 13.6% del empleo. Un estudio de Fondomicro muestra que el empleo en microempresas de zonas turísticas “es de mejor calidad” que en otras a nivel nacional.



¿Cómo lo logramos? No fueron objetivos de algún plan por la sostenibilidad del turismo. Si hacemos la cosecha será mayor.