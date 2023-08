Santo Domingo.- Por alegado “manejo vertical y autoritario de Miguel Vargas Maldonado en la dirección del PRD”, ha sido el supuesto motivo que ha llevado a 130 dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) a renunciar de esa organización política y buscar nuevos horizontes.

Figuras como el exsecretario del PRD y ex diputado del Distrito Nacional, Rafael (Fiquito) Vázquez; el ex secretario general del PRD y ex alcalde de Los Alcarrizos, Danilo (Junior) Santos; el ex secretario de la Liga Municipal Dominicana (LMD), Julio Mariñez Rosario, y el ex senador Juan Morales Vilorio han sido los dirigentes que hoy encabezaron la lista de los que renuncian del PRD.

Para estos 130 dirigentes del partido blanco, la gota que derramó el vaso fue la reciente alianza que el presidente del PRD, Miguel Vargas, anunció con el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y la Fuerza del Pueblo (FP), para los comicios del año 2024.

“El pasado 21 de agosto, el presidente del PRD, anunció un acuerdo de alianza con dos partidos que no ha sido presentada, ni evaluada, ni discutida en ninguna instancia de los organismos del PRD, profundizando la visión antidemocrática, poco transparente y alejado de la institucionalidad en el manejo de los temas del Partido”, expresa el manifiesto leído en la rueda de prensa.

Manifestaron su disentir en la forma y el fondo de cómo se asumió el acuerdo de la alianza, la cual, según ellos, excluye a una gran cantidad de aspirantes en los niveles congresuales y municipales.

El grupo expresó que han venido desarrollando una profunda reflexión y jornadas consultivas a nivel nacional y local, y como resultado han acordado emprender una nueva fase en sus carreras políticas.

“Por tanto, anunciamos al país que hemos tomado la libérrima decisión de renunciar a nuestra condición de dirigentes nacionales y locales del PRD”, expresaron los dirigentes en la rueda de prensa realizada en el Hotel JW. Marriott.

El exalcalde del municipio de Los Alcarrizos, Danilo (Junior) Santos, informó que dentro de 15 días estarán informando las decisiones que tomarán sobre a qué organización política ahora apoyarán.

“Nosotros hoy al igual que ayer, ratificamos nuestro compromiso con el liderazgo de José Francisco Peña Gómez, y en cualquier escenario o instancia que nosotros estemos, esa será nuestro estandarte y nuestra orientación política”, expresó Santos.

Mientras que Fiquito Vásquez dejó a entender que no estarían dispuestos a dialogar con el presidente del PRD, Miguel Vargas, para llegar a un acuerdo y permanecer en la fila del partido.

También entre los dirigentes que renunciaron se encuentra Hugo Núñez, exdiputado de La Vega, Ramón Victoria Molina, ex secretario electoral del PRD, Ramón Tito Ramírez, ex diputado y otros miembros del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Dominicano.