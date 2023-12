El candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, proclamó ayer tarde a Domingo Colón (Chiche), candidato a alcalde del municipio Villa Los Almácigos de la provincia Santiago Rodríguez.



“República Dominicana está en manos inexpertas, hoy los pobres sienten el golpe cuando van al supermercado, al colmado; los jóvenes ahora tienen que migrar de este país por este gobierno que lo ha convertido en falta de oportunidades”, afirmó Abel Martínez.



Martínez estuvo acompañado de Antonio Cruz, candidato a senador por esta provincia; Antonio -Polin- Cruz, presidente provincial del PLD y candidato a diputado; Johnny Pujols, miembro del Comité Político PLD, así como aspirantes a regidores, altos miembros del PLD y líderes municipales de FP y PRD.



Chiche agradeció el apoyo de Abel Martínez y de la Alianza Rescate RD, por lo que está convencido de que la victoria estará asegurada en febrero.



“No se dejen confundir, porque con esta alianza seré alcalde por el bien de Villa Los Almácigos. Nuestro proyecto político no es un invento ni un capricho”, sostuvo Chiche.



Josefina Rodríguez, una de las ciudadanas presentes en la actividad, aseguró que el PRM se ha olvidado de Villa Los Almácigos, por lo que cree que el presidente Luis Abinader perderá de calle en las elecciones de mayo del próximo año.



“Aquí la luz es un lujo, aquí no hay agua, aquí no hay de nada. Aquí le vamos a dar una pela al PRM y a Abinader”, exclamó Rodríguez en el acto donde la vociferaban que el actual gobierno “se van” en el año 2024 por “malos”.



En un comunicado de prensa, se explicó que durante los gobiernos del PLD, fueron construidas cuatro importantes carreteras en Villa Los Almácigos y en Monción.



También se habilitaron 37.5 kilómetros de carretera para la gente y la producción agrícola.



Además, fueron construidos 30 pozos y lagunas para ganaderos.



En ocho Visitas Sorpresa se invirtieron RD$988 millones en 69 proyectos productivos y comunitarios.



Recorrido en Higüey



Martínez recorrió el sábado los sectores y barrios del municipio Higüey, en la provincia La Altagracia..



Eccuchó los reclamos de los ciudadanos y simpatizantes del partido morado, que dicen sentirse aplastados por la indiferencia del actual gobierno ante el alto costo de la vida, la inseguridad ciudadana y el abandono en las inversiones.

Marcha-caravana en La Romana

Durante una marcha-caravana por La Romana, afirmó que estas serán las últimas navidades del gobierno del PRM, porque el 2024 se convertirá en el año de la esperanza para el pueblo dominicano. “Le decimos al pueblo dominicano que no se desespere que aunque sabemos las penurias de un gobierno que no piensa en el más pobre, que no piensa en la clase media, ni siquiera en el hombre de trabajo, pero que no se desesperen”, expresó