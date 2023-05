Email it

A pesar de tener un clima tropical, en la República Dominicana también se dan las condiciones para que circulen diversos virus gripales.



Durante lo que va de año, a pesar de que la transmisión del covid-19 prácticamente se ha interrumpido en algunos municipios, otras enfermedades infectocontagiosas tienen buena presencia en el territorio.



La información la ofreció ayer, el titular de la Dirección General de Epidemiología (Digepi), Ronald Skewes, quien señaló que desde el inicio del 2023 además del Sars Cov 2, circulan otras patologías virales como la influenza con sus diferentes cepas, así como el adenovirus y el virus sincitial respiratorio.



“Los virus respiratorios vienen y van, mantienen su circulación”, expresó en rueda de prensa el galeno, al poner como ejemplo la gripe H1NI, que se calificó como una pandemia en el 2009 pero todavía sigue apareciendo entre la ciudadanía.



El especialista manifestó que lo mismo ocurrirá con el coronavirus, que tendrá momentos en el que causará pequeñas olas de contagios en los grupos poblacionales de mayor susceptibilidad.



No hay emergencia



En el encuentro con los medios, el viceministro de Salud Colectiva, Eladio Pérez, destacó que la concurrencia de los citados virus aún no amerita la activación de una vigilancia centinela porque no se tienen registro de brotes de infectados.



Asimismo, declaró que la población tiene a disposición vacunas dentro del programa nacional de vacunación para evitar resultados positivos, como la pentavalente que se aplica en niños y ayuda a contrarrestar la influenza tipo B.



Dijo que dichas afecciones tienen síntomas muy similares, como dolores musculares, fatiga y fiebre, por lo que siempre se necesita un diagnóstico para confirmar el contagio.

El Robert Reid abre área de fibrobroncoscopia

El hospital pediátrico doctor Robert Reid Cabral, inauguró ayer una unidad de fibrobroncoscopia, la cual es la primera que tienen los centros de salud de la red pública para usar en niños de cero a tres años, para ofrecer atención médica avanzada y de alta calidad en el tratamiento de enfermedades respiratorias, como el asma, bronquitis, neumonía y otras afecciones.