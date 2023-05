Email it

El presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Senén Caba, piensa que deben activarse las barreras sanitarias en el país ante el registro de casos de la influenza tipo B en algunos centros de salud.



El galeno calificó la situación como preocupante, porque el virus impacta con severidad tanto a las personas vulnerables como es el caso de los niños y las embarazadas, como a los que no tienen ninguna condición.



En rueda de prensa, señaló que los síntomas de la enfermedad son los mismos de una gripe pero más acentuados, porque suele traer consigo una neumonía, así como una insuficiencia respiratoria aguda, que pueden llevar a los pacientes a una unidad de cuidados intensivos o a la muerte.



No obstante, el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, afirmó que a pesar de que se están reportando casos, no hay un brote de la afección viral.



Asimismo, declaró que la población tiene vacunas disponibles para evitar el contagio del padecimiento.