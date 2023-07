MLB suspende al dominicano Jimmy Cordero por violencia doméstica

El relevista dominicano de los Yankees Jimmy Cordero aceptó la suspensión por el resto de la temporada 2023 debido a la violación de la política conjunta de violencia doméstica de MLB.

La prohibición entra en vigencia de inmediato, según MLB, e incluye la postemporada de 2023.

En respuesta, los Yankees emitieron un comunicado el miércoles. Horas antes de su partido programado contra los Orioles de Baltimore.

“Los Yankees apoyan totalmente el proceso de investigación de Major League Baseball y la acción disciplinaria aplicada a Jimmy Cordero. No hay justificación para la violencia doméstica. Apoyamos los objetivos, los estándares y la aplicación de la Política Conjunta de Violencia Doméstica, Agresión Sexual y Abuso Infantil de MLB”.

