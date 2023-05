Acusan de plagio a Shakira por su nueva canción "Acróstico"

Email it

En los últimos meses, la cantante Shakira se mantiene bajo el ojo público. Principalmente por sus fanáticos, que siguen pendientes de cómo se desarrolla su vida ahora que vive en un lugar nuevo y no está con su expareja y padre de sus hijos, Gerard Piqué.

Varias de sus situaciones tras su separación inspiran las últimas canciones de la barranquillera, poniéndola cima de las plataformas musicales con sencillos como: ‘Music Sessions #53’, ‘Te Felicito’, ‘Monotonía’. Sin embargo, en este mes de mayo Shakira les regaló a sus seguidores un tema más tranquilo e inspirado en sus hijos: ‘Acróstico’.

Desde su lanzamiento, ‘Acróstico’ ha estado rodeado de polémica. En redes sociales se criticó que sus hijos, Milán y Sasha, aparecieran cantando y en el video musical. Asimismo, se ha dicho que Piqué no sabía nada de este proyecto y que no había aprobado que sus hijos fueran expuestos de esa manera. Sin embargo, la abogada de Shakira aclaró que a la barranquillera siempre le gusta hacer las cosas bien y esto no es un problema en la expareja.

Ahora bien, se ha presentado otro inconveniente, pues en redes sociales comenzaron a acusar a la colombiana de supuesto plagio (especialmente del coro) en la melodía de la nombrada canción del tema Te lo dije de verdad de la cantante vasca Paula Mattheus.

Lo que dijo paula Mattheus sobre el «plagio» de Shakira

La cantautora Paula Mattheus ha comentado en su Instagram las similitudes del tema ‘Acróstico’ con su canción ‘Te lo dije de verdad’, escrita por ella en 2021. Sin embargo, aclaró inmediatamente que no tiene ninguna intención de denunciar. Ella considera que las coincidencias son puramente fruto de la casualidad y que no ha habido intención de copiar la melodía.

En su primer mensaje dijo que las dos canciones se parecían y con un tono de humor añadió que eso significaba que era un buen tema.

Luego apuntó. «Son los mismos acordes, una melodía parecida, pero, de verdad, no creo que nadie me haya plagiado, ni lo estoy denunciando, ni nada eso», dice la autora, mientras pasea por las calles de Madrid. «Que la gente deje de montarse películas».