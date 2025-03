Efemérides del 10 de marzo: Tal día como hoy en la historia

ESCUCHA ESTA NOTICIA

¿Qué ocurrió el 10 de marzo? El 10 de marzo es 69.º día del año en el calendario gregoriano. Faltan 296 días para terminar el año. A continuación te presentamos algunos eventos que ocurrieron un día como hoy 10 de marzo en la historia.

Efemérides de hoy 10 de marzo

37 d.C.: muere Tiberio Julio César Augusto​, segundo emperador romano, gobernando desde el 17 de septiembre del año 14 hasta su muerte.​​​ Era hijo de Tiberio Claudio Nerón y Livia Drusila, miembro por tanto de la gens Claudia.

1543: los españoles fundan el pueblo de Antigua Guatemala, que fungió como capital de toda Centroamérica.

1814: Napoleón Bonaparte es derrotado en la Batalla de Laon en Francia.

1876: Alexander Graham Bell, a través de dos pequeños aparatos, uno para hablar y otro para escuchar, transmite la primera frase a distancia. Bell dijo, a su ayudante Watson, que se encontraba ubicado en una habitación contigua: “Señor Watson, venga aquí, necesito que me ayude”. Este invento, llamado “teléfono”, financiado con la ayuda de sus suegros, hizo del mundo en que vivimos un lugar mucho más pequeño.

1913: muere Harriet Tubman, una activista a favor de la libertad de las personas negras esclavizadas en Estados Unidos.

1940: nace Chuck Norris, actor, guionista, productor y karateca estadounidense, reconocido por participar en películas como The Way of the Dragon, The Delta Force, Lone Wolf McQuade, The Expendables, entre otras.

1945: la aviación estadounidense bombardea Tokio, matando entre 75.000 y 200.000 personas. En los días siguientes, los norteamericanos llevaron a cabo operaciones similares de bombardeo contra las ciudades de Nagoya, Osaka y Kobe.

1952: Golpe militar liderado por el general Fulgencio Batista en Cuba.

1957: nace Osama bin Laden, terrorista yihadista de origen saudí, miembro de la familia Bin Laden y conocido mundialmente por ser el fundador de la red terrorista Al Qaeda.

1958: nace Sharon Stone, actriz, modelo y productora estadounidense. Es conocida por su participación en producciones como Total Recall, Basic Instinct, Casino, The Specialist, entre otras.

1959: Tíbet se rebela contra la ocupación china en su décimo aniversario. En Lhasa, 300.000 tibetanos rodearon el Potala, el palacio donde vive el Dalai Lama para protegerle de un probable asesinato o secuestro.

1969: en Memphis, James Earl Ray es declarado culpable por el asesinato de Martin Luther King, Jr.

1971: nace Jon Hamm actor estadounidense conocido por participar en Mad Men, Million Dollar Arm, The Town, Keeping Up with the Joneses.

1977: nace Robin Thicke, cantante, compositor y productor estadounidense.

1978: Se estrena en CBS la serie El increíble Hulk, protagonizada por Bill Bixby como David Banner.

1982: los nueve planetas se alinean en el mismo lado en relación al Sol, en lo que se llama Sizigia.

1983: nace Carrie Underwood, cantante y compositora y actriz estadounidense.

1984: nace Olivia Wilde, actriz estadounidense conocida por su participación en TRON: Legacy, In Time, Rush, Vinyl, entre otras.

1986: avistamiento del cometa Halley Boop, que solo pasa cada 75 años.

1987: la Santa Sede condena la utilización de madres de alquiler, así como los niños probeta y la inseminación artificial.

1991: las tropas estadounidense abandonan el Golfo Pérsico al finalizar la Guerra del Golfo.

1994: nace el cantante, compositor y productor discográfico Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny.

1997: Buffy la cazavampiros, creada por Joss Whedon y protagonizada por Sarah Michelle Gellar, se estrena en la cadena de televisión WB.

2004: muere Jorge Eduardo Eielson, poeta y artista plástico peruano (n. 1924).

2005: el Gran Maestro Gari Gasparov, anuncia su retiro del ajedrez.

2010: Carlos Slim se convierte en el primer mexicano y persona de una economía emergente en encabezar la lista de personas más ricas de Forbes.

2018: muere Hubert de Givenchy, fue uno de los más destacados diseñadores de moda Franceses.

2020: en Bolivia, el gobierno interino confirma los dos primeros casos de COVID-2019.

2020: La Cámara Baja del Parlamento ruso aprueba una ley que permitirá a Vladimir Putin ejercer el cargo de presidente vitalicio.

2022: Después de un cierre patronal de 99 días, las Grandes Ligas de Béisbol y la Asociación de Jugadores de la MLB llegan a un nuevo acuerdo de negociación colectiva; los equipos de la MLB se preparan para jugar una temporada completa de 162 juegos en 2022.