Efemérides del 25 de febrero: Tal día como hoy en la historia

ESCUCHA ESTA NOTICIA

¿Qué ocurrió el 25 de febrero? El 25 de enero es el día número 56.º del año en el calendario gregoriano. Quedan 309 días para finalizar el año. Te presentamos algunos de los hechos más destacados que se conmemoran un día como hoy.

Efemérides de hoy 25 de febrero

1778: en Yapeyú, actual Argentina, nace José de San Martín, militar argentino y junto a Simón Bolívar es considerado el libertador más importante de Sudamérica. Sus campañas militares fueron decisivas para las independencias de Argentina, Chile y Perú. Murió repentinamente en su retiro de Boulogne-sur-Mer, Francia, el 17 de agosto de 1850.

1836: Samuel Colt patenta el revólver, cuya principal ventaja residía en la posibilidad de realizar seis disparos sin necesidad de recargar cada vez el arma.

1841: nace en Limoges (Francia) el pintor francés Pierre-Auguste Renoir. Aunque inicialmente se encasilló en la escuela impresionista, a partir de 1883 dio paso a una disciplina mayor, la técnica formal.

1852: muere Thomas Moore, poeta romántico irlandés, recordado por The Last Rose of Summer, The Minstrel Boy, Believe Me If All Those Endearing Young Charms, The Meeting of the Waters, entre otras.

1910: el Dalái Lama huye del Tíbet y se refugia en la India frente a las amenazas chinas.

1930: en Alemania, la totalidad de los jefes políticos y funcionarios del NSDAP deben jurar su cargo a Adolf Hitler.

1935: Louis Lumière presenta en la Academia de Ciencias de París una secuencia de cine en relieve.

1943: el 25 de febrero también nace George Harrison, músico multiinstrumentista, compositor, cantante, productor musical y productor cinematográfico británico, integrante de la banda The Beatles. Aunque John Lennon y Paul McCartney fueron los principales compositores dentro del grupo, Harrison también incluyó composiciones propias en los discos de The Beatles, tales como «While My Guitar Gently Weeps», «Something» y «Here Comes the Sun».

1983: muere el dramaturgo estadounidense Tennessee Williams, ganador del Premio Pulitzer de teatro en 1948 por Un tranvía llamado Deseo, y en 1955 por La gata sobre el tejado de zinc caliente.

1986: en Filipinas, el dictador Ferdinand Marcos huye del país, lo que pone fin a una dictadura de más de veinte años.

1986: nacen en Inglaterra los gemelos James y Oliver Phelps, conocidos por interpretar a Fred y George Weasley en las películas de Harry Potter.

1991: en Irak el Gobierno ordena a sus tropas abandonar Kuwait.

2003: en Venezuela suceden explosiones en la embajada de España y en el consulado Colombiano.

2014: muere Paco de Lucía, guitarrista español de flamenco, considerado una de las principales figuras del flamenco.