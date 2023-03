Miss Universo 2022 no está facturando y sigue perdiendo seguidores

Email it

La Miss Universo 2022, R’Bonney Gabriel, no está disfrutando de muy buena manera su reinado cómo la máxima soberana de la belleza universal. Desde que se coronó el día 14 de Enero, su victoria no deja de criticarse y cuestionarse por númerosos medios. Una reacción que hace mella en su influencia como reina de belleza y que no aporta beneficios a una organización Miss Universo en pleno proceso de crisis y cambios.

Desde que coronaron a R’Bonney como la nueva Miss Universo, las redes sociales auguraron que su reinado no sería exitoso, no sólo ante los seguidores del certamen, sino para el negocio formal de la organización. Las acusaciones de fraude, los pocos seguidores y su poco desempeño, influyen notablemente en su paso.

Pues los efectos al negocio se materializan. La Miss Universo 2022 no logra conseguir a los patrocinantes que comúnmente tienen las demás reinas elegidas. Hasta los momentos, solo ha sido imagen de una bebida energizante de Indonesia. Pero de resto, ninguna otra empresa se ha interesado en ella.

Aparte de Indonesia, la diseñadora de modas visitó Tailandia, Vietnam y la última parada será Filipinas. Pero para sorpresa de muchos, el público no ha recibido de buena manera a la nueva reina.

Incluso, en Tailandia le jugaron una broma al colocar a una chica trans con la banda de Miss Venezuela.

Sumando a ello, la Miss Universo también ha estado perdiendo seguidores en sus redes sociales, cosa contraria a lo que experimentaron las anteriores soberanas de la belleza.

Los rumores de renuncia de la Miss Universo 2022

Este panorama alimenta además los crecientes rumores de una posible renuncia de la Miss Unniverso 2022, la cual, según fuentes internacionales, la soberana estaría sopesando.

Asimismo, el interés manifiesto de R’Bonney Gabriel de no abandonar su profesión de diseñadora de modas para cumplir como Miss Universo genera algunos malestares dentro del seno de la organización dirigida por Anne Jakrajutatip. En consecuencia, y de acuerdo contrato estipulado, que establece como requisito que la Miss Universo se centre en su totalidad a los compromisos adquiridos, la organización podría «presionar» la situación para motivarla a dejar la corona.