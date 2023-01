Se deja atrás el 2022, fueron 365 días de inflación, criminalidad, malestar y sufrimiento; este 2023 que empieza tiene una luz al final del túnel. Si el que dejamos atrás y este que empieza fueran bisiestos hubieran tenido un día más, porque los años traen 365 días, pero el bisiesto trae 366 días, uno más que se le agrega a febrero y ese mes en vez de ser de 28 pasa a ser de 29 días. Cada cuatro años se repite el año bisiesto, no ocurre si el año termina en dos ceros. El 2024 será bisiesto.



Este año 2023 el pueblo dominicano no la pasará bien porque la incapacidad del gobierno y la anunciada recesión de las grandes economías mundiales informada por el FMI y el Banco Mundial agravarán la situación del país.



Por más que el gobierno dominicano y el Banco Central llenen de burbujas los espacios de comunicación, el estómago no engaña al dueño del corazón que le da vida. La inflación no cede para que la canasta familiar se coloque al alcance de la población. La tasa de delincuencia no cede y el plan que aplica este gobierno es atribuirle a ja policías el papel de jueces aplicando la pena de muerte, por demás prohibida por la Constitución.



Este 2023 debemos llenar de esperanza al pueblo dominicano para que en el 2024 se dé la salida del PRM por la vía democrática. La Fuerza del Pueblo encabezada por el Dr. Leonel Fernández es la esperanza. Esta organización política se ha consolidado y está llena de jóvenes y mujeres vigorosos y con vocación de servir aportando soluciones y experiencias para atender a todo lo que afecta a la población.



Leonel está situado por encima de Abinader, a pesar del uso abusivo de los recursos del Estado. Ahora asoman con campañas sucias y desesperadas. Es bueno que sepan que los esperamos. La respuesta a eso será para crecer más y situar la afiliación partidaria terminando este año en dos millones y el posicionamiento de Leonel para ganar en primera vuelta.



El año 2024 es bisiesto, porque la Tierra tardará un poco más girando alrededor del Sol. El año bisiesto trae, como se ha dicho, a febrero con 29 días. En Irlanda tradicionalmente se dedica ese único día para que las mujeres puedan proponerle matrimonio a los hombres; todo comenzó cuando las mujeres reclamaron por el tiempo que tenían que esperar para recibir propuestas. En Escocia la reina Margarita impuso en 1288 una multa a los hombres que rechazaban cualquier propuesta matrimonial.



En nuestro país el año bisiesto trae cábalas, tradiciones y sobre todo hechos históricos importantes. Por ejemplo, el mes de febrero de 1844, año de la Independencia Nacional fue bisiesto: el primer gobierno de Leonel y el tercero, fueron años bisiestos; la Fuerza del Pueblo nace en enero de 2020, también fue año bisiesto.



El 2023 será crítico, pero las crisis son oportunidades para grandes soluciones, por lo que el pueblo espera otro año bisiesto para pedirle compromiso matrimonial al doctor Leonel Fernández. Así lo dice este pueblo a cada momento y en las mediciones que lo colocan en un crecimiento indetenible.

Este 2023 será crítico pero tiene una luz de esperanza, el 2024 será año bisiesto, habrá salida democrática.