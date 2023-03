EL Dr. Leonel Fernández, es uno de los políticos atípicos, decimos esto porque si se analiza el hecho de que Leonel tiene once (11) años que salió del poder, y ha sido el político que más ataques ha recibido de sus antiguos compañeros de partido, muchos de los cuales le deben su carrera política, y aun así, hoy por hoy, Fernández se ha convertido en fenómeno electoral.



En ese orden, hay otros políticos que han recibido fuertes críticas como es el caso del Dr. Joaquín Balaguer, cuando sale del poder en el año 1978, y el Dr. José Francisco Peña Gómez, con la diferencia de que, estos recibieron ataques feroces de sus adversarios o enemigos políticos, no así de sus compañeros de partido, como ocurrió con el Dr. Fernández.



En este contexto, lo que está ocurriendo con la candidatura de Leonel, es un acontecimiento que no se ha visto en los últimos años en América Latina, donde un político sale de su partido estando en el gobierno, y forma un partido nuevo, logrando la hazaña de pasar de la casilla dieciocho (18) a la tres (3) en la boleta electoral, sencillamente algo insólito.



Sin embargo, el Dr. Fernández tiene la extraordinaria capacidad de cohesión, tanto en el ámbito interno como externo de la Fuerza del Pueblo, condición que no tiene ningún otro político en la República Dominicana. Es por ello, que hoy en día las principales encuestas colocan a Leonel y la Fuerza del Pueblo, en una posición muy ventajosa para ganar las elecciones en el año 2024.



Esto se debe, además del fenómeno electoral en que se ha convertido Leonel, al trabajo tesonero y constante que han venido realizando desde el año 2019, hombres y mujeres para lograr la estructuración, crecimiento y consolidación de la Fuerza del Pueblo a nivel nacional y en el extranjero, logrando en tres (3) años ser el partido con mayor cantidad de locales abiertos en toda la geografía nacional.



En resumen, al observar el escenario político actual, y el crecimiento vertiginoso que ha experimentado el Dr. Fernández y la Fuerza del Pueblo, se puede afirmar que Leonel en un fenómeno político, y un fuerte candidato para ganar las elecciones en el 2024. Esto es así, porque ya desde el gobierno y el PRM han decidido quien será el candidato opositor para el 2024, y ese contendor, es precisamente, Leonel Fernández.