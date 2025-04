Trump anda como el merengue de Wilfrido Vargas El barbarazo: acabando con tó, y arrasando al que se interponga en su camino. Ha enseñado lo suficiente para que no se equivoquen algunos antiimperialistas dominicanos de la boca hacia afuera y la gente figurera que gusta opinar de cualquier tema, pero que les tiemblan las rodillas con solo pensar que les puedan quitar la visa americana. A esos hay que decirles que no se pavoneen, que se enjuaguen la boca antes de referirse a Trump. El consejo es por lo que le pasó con Oscar Arias, ex presidente de Costa Rica: le cancelaron la visa solo por decir en redes que Trump se comporta como “emperador romano”, y por criticar al presidente de su país que puso límites a empresas chinas.