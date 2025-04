En un acto el 24 de enero en el Palacio Nacional, para reconocer a oficiales de las Fuerzas Armadas y la Policía con entre 20 y 40 años en servicio, el presidente Abinader dijo que sin los militares y los policías no habría patria, tampoco nación. Pero hay que aclarar, porque el mérito no toca a todos. La diferencia estuvo clara durante la celebración de los 60 años de la Guerra de Abril y de la invasión gringa, lo que hizo recordar que hubo militares y policías que dieron la espalda al pueblo y que tampoco defendieron la soberanía. Por tanto, esos no tienen derecho a pronunciar hoy la palabra patria con la frente en alto. Gloria eterna a los que defendieron su patria, no a los que la traicionaron.