La gente que no entiende, o que no quiere entender lo que pasa en Ucrania, minimizó y hasta ridiculizó el acuerdo de alto al fuego en el que Rusia se comprometió a no bombardear las infraestructuras energéticas. ¿Solo eso? ¿Tan poca cosa?, dijeron, hasta que al día siguiente Trump lo explicó en detalles, luego de conversar con Zelensky: las plantas eléctricas y nucleares pasarán a ser “propiedad” de Estados Unidos, que también se quedará con sus riquezas mineras y, encima de eso, Rusia continuará en posesión de los territorios ocupados y Ucrania no entrará a la OTAN. Con su país destruido e hipotecado, ¿Qué tipo de presidente es Zelensky que les “prestó” a otros su territorio para esa guerra “insensata” como la tilda el papa Francisco? La historia juzgará.