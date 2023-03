Email it

No se puede más que expresar satisfacción y saludar la decisión de la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN) de reabrir al tránsito vehicular la Avenida de la Salud o Paseo Freddy Beras Goico o Mirador Sur, como popularmente se conoce.



Se trataba de una disposición irracional pues permanecía permanentemente cerrada desde hacía un año y cinco meses sin que ninguna autoridad explicara las razones.



Para elCaribe resultó una verdadera odisea obtener información concreta, tanto del ADN como del Intrant. La primera versión sobre el cierre fue que era para asfaltarla y luego que se haría un plan piloto que nunca se dijo en qué consistiría.



Tampoco hubo receptividad para con los residentes en las áreas aledañas que expresaban quejas por los inconvenientes que les ocasionaba dicho cierre, por que el tránsito se desplazaba hacia sus sectores.

Pero además, se clausuraba una de las más fluidas conexiones este-oeste y viceversa que empalma las avenidas Jiménez Moya y Luperón.



Pero abierta ya al tránsito lo que queda es recoger como experiencia que el funcionario, que por definición es público, se debe al ciudadano, que es al que tiene que rendirle cuentas de sus actuaciones.



En el caso que nos ocupa, si es que había algún proyecto o un plan determinado debió informarse y no esperar casi un año y medio para volver al punto inicial sin que se ejecutara nada.



Cualquiera sea el ángulo desde el que se mire, hay improvisación de por medio y abuso en el ejercicio del poder, además de ausencia de centralización debido a que nunca se pudo establecer si se trataba de una decisión solo del ADN o tomada conjuntamente con el Intrant.



La planificación urbana no admite la improvisación, porque el ciudadano necesita rutas ágiles para llegar a su trabajo o a sus centros de estudio, a los comercios, clínicas y hospitales, las mismas vías por las que desea regresar a su casa lo más pronto posible.



De ahí que reabrir el tránsito en esta avenida merece ponderarse como la mejor decisión que ha podido tomar la Alcaldía del Distrito Nacional