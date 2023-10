Al anuncio del XXVII Congreso por la Educación Aprendo, que liderará Acción Empresarial por la Educación (Educa), le anteceden premisas preocupantes sobre el estado de la educación en República Dominicana.



No es un secreto para nadie que los avances son escasos, aunque desde hace alrededor de once años al Ministerio de Educación le han asignado, con el 4% del PIB, un presupuesto de US$4.8 billones, inversión sin contrapartida en progresos en el desarrollo cognitivo de los estudiantes.



Consideramos importante el fortalecimiento del binomio familia-escuela del que trata este congreso, de ahí su tema “Maestros profesionales, familias comprometidas” porque el fortalecimiento de la interrelación escuela y familia constituye el sostén de un aprendizaje efectivo.



Uno de los señalamientos que formula Educa en la convocatoria es que ha transcurrido más de una década de la asignación del 4% del PIB al Minerd, “y muy a nuestro pesar debemos reconocer que los resultados que exhiben nuestros estudiantes en pruebas nacionales, regionales y globales distan mucho todavía de nuestros objetivos”.



Cada vez que la educación dominicana se somete al escrutinio de expertos internacionales obtiene notas bajísimas: “El país no logrará mayores niveles de productividad, tendrá dificultades para competir en mercados globales, dejará de ser atractivo para los inversionistas…”, afirma Educa.



También llama a la ADP a honrar los compromisos firmados con el Ministerio de Educación en presencia del primer mandatario, y critica que “pocos días más tarde se reiteren las paralizaciones de clases por razones menores y carentes de ningún sentido para vulnerar el derecho de todos los niños, niñas y adolescentes a recibir una educación de calidad”.



Si hay una cifra que llama la atención es precisamente la “montaña” de recursos recibidos, para descubrir que estamos como al principio, sin que se pueda mostrar un mínimo avance de calidad.



Educa sugiere algo con lo que nos identificamos: “Atrevernos a cambiar, a innovar (…) hacer las cosas de forma diferente en busca de mejores resultados (…) entendemos que el derecho que hoy les asiste a nuestros niños, niñas y adolescentes es el derecho a aprender con calidad”.



Para finalizar, le deseamos el mayor de los éxitos a este congreso, y que sus resultados fructifiquen en soluciones concretas para una mejor educación de nuestros niños y jóvenes.