Debe saberse que en el mercado binacional fronterizo se comercializan anualmente US$1,429.6 millones (un mil cuatrocientos veintinueve millones seiscientos mil dólares) que llevados a la tasa de US$1.00 X RD$50.00 son RD$71 mil 480 millones de pesos; la tasa ha subido a 56.85, por lo que hoy significa RD$81 mil 272 millones 760.



Si se promedia entre 52 semanas, dará a tasa 50×1 RD$1,374 millones 615 mil pesos semanal y a RD$56.85X1 son RD$1,562 millones 937 mil, semanal. Sorprendió la cantidad, por lo que puede hacerse una búsqueda, y en la página web de la presidencia ( nttps//www.presidencia.gob.do ) de fecha 16/01/2023 encuentras, cuarto párrafo, que después de EE.UU el segundo mercado “relevante” es Haití.



Sobre este mercado con Haití, se reporta economía formal 2022 un total de US$1,040 millones, reitero formal; porque el Banco Central, en un “Estudio económico del mercado fronterizo dominicano-haitiano, 2014-2018” realizado sobre “la naturaleza informal de estos mercados” (palabras del gobernador BC, 21 abril 2021), diciéndose en el octavo párrafo de la información: “En materia comercial, se indica que el intercambio comercial informal fronterizo entre RD y Haití ascendió a US$429.6 millones en el año 2017”.



¿Cuántos pequeños, medianos y grandes productores y suplidores se han llevados a la quiebra o están gravemente afectados? La respuesta es difícil de responder, pero algo se sabe por informes de la creada “Zona Especial de Desarrollo Fronterizo y un régimen de incentivos, que abarca las provincias Pedernales, Independencia, Elías Piña, Dajabón, Montecristi, Santiago Rodríguez y Bahoruco” (Ley No. 12-21, e incluida la Ley 28-01), Parece que hay más de 104 grandes y medianas empresas dominicanas acogidas a esas disposiciones, por lo que son formales. Las informales si fueron identificadas no las tengo.



Afectar cerrando ese mercado por la desesperación en reelegirse del presidente Abinader, repite lo que hizo Hipólito, llevar a la quiebra al país. La economía dominicana ha sido maltratada a escobazos por este gobierno. El “Bank of America” ha dado “un reciente reporte de análisis” que “establece que este año la RD tendrá un crecimiento del PIB de 2%”…”muy por debajo del promedio histórico cercano al 5%” (11/10/2023).



En “elDinero” 10-10-2023, “FMI reduce a un 3% proyección de crecimiento de RD”, explica: “Luego del Banco Central, el Banco Mundial, y la Comisión Económica para América Latina (Cepal) replantear sus proyecciones y rebajar los niveles esperados, ahora fue el turno del FMI”, será “de apenas 3%”. Estimó que el cierre fronterizo la reduce a 1.9%.



Eso “de apenas 3%” es igual a decir “da pena” que un país que empezó a crecer desde 1996 de 18 mil millones de dólares a 22 mil millones, aunque Hipólito en 200-2004 tumbó a 19 mil millones; cuando reinició Leonel la llevó, aún en crisis mundial, a 64 mil millones; luego Danilo a 84 mil millones. ¿Saben qué significa? ¡Ayer Hipólito y hoy Abinader! ambos han “entrado a escobazos a la economía”.



Decirlo no es para hacer reír, es advertir, porque lo que veremos son muchas familias pasando más inflación, desempleos, hambre, deserciones escolares, enfermedades no atendidas, apagones, violencia y delincuencia. Es decirles que todos lo vamos a lamentar. ¡Esa es la consecuencia de entrarle a escobazos a la economía!