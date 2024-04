Desde joven las intervenciones de un país a otro no me gustaban ni las asimilaba como justas. Recuerdo los tiempos de las invasiones en el Golfo Pérsico, siempre estuve atento a los noticieros internacionales. Las grandes pérdidas que nos traen son enormes.



Y en estos momentos la humanidad se encuentra en una encrucijada, por las consecuencias que nos están perjudicando a todos en el mundo, me refiero a los acontecimientos que inició en el año 2022 la ofensiva del ejército Ruso en Ucrania. Esos graves conflictos armados afligen al mundo y ponen en riesgo su estabilidad.



Y después esa división política se repite con el cruel ataque de Hamás contra la población civil de Israel, así como con la respuesta israelí, la ocupación de Gaza y las víctimas civiles



Esa paz en que pensaron los fundadores de las Naciones Unidas no era la paz de los cementerios ni la de los campos de concentración, sino una paz humana, que permitiera la vida del cuerpo y del espíritu. La paz no es simplemente la ausencia de guerra, sino que lleva aparejado la justicia y la eliminación de las desigualdades, que tiene dimensiones sociales, económicas, y culturales y que requiere el respeto por los derechos humanos.



La paz es indispensable y debe alcanzar a todos los países con independencia de su dimensión geográfica, su poderío económico y militar. La Paz tiene un sentido universal, debe por tanto extenderse a todos los rincones de la tierra y beneficiar por igual a todos los pueblos.



Pero esa paz que les hablo no podrá ser duradera y mucho menos justa si no es una paz para todos. Se impone un mundo en que el hambre, la miseria, la inseguridad, el analfabetismo, son el azote de cientos de millones de seres humanos. La paz verdadera se encuentra allí donde las soluciones para los problemas de la humanidad están por resolverse.



La paz es posible, pero la mundial sólo podrá ser posible y asegurada en la medida en que todos los países tengan la conciencia y la decisión de luchar por ella. No solo para una parte del mundo, también para los países pequeños.



Los civiles afectados en ambos conflictos citados al principio son víctimas. Sean del lado que fueren. Y a finales de noviembre de 2023, se alcanzaron los primeros acuerdos para la liberación por etapas de los secuestrados por Hamás y la de presos palestinos en Israel, con treguas de alto al fuego por días y el ingreso de ayuda alimentaria a Gaza. Y aun así Rusia y China vetaron el 22 de marzo la primera resolución en la que Estados Unidos pedía el alto al fuego en Gaza



Para terminar debemos afianzar la paz en el mundo entero y crear para los pueblos en vías de desarrollo condiciones dignas del ser humano.