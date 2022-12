En política no se improvisa. Es una opinión categórica que he expuesto en innúmeras ocasiones en diferentes escenarios.



Por ejemplo, en una reunión virtual en la que participo cada sábado y que ha sido bautizada como La Tertulia del Teórico (en recordación póstuma a nuestro inolvidable amigo y reconocido intelectual, cineasta, politólogo y abogado Jimmy Sierra), lo hago con asiduidad.



Leonel Fernández, por lo que registra su larga historia política, no es dado a improvisar.



Tras su ida del PLD, como él mismo lo ha proclamado con la debida precisión, decidió dar nacimiento a un nuevo partido.



En octubre del 2019, apenas días después de presentar de manera irrevocable su renuncia a la organización fundada en 1973 por Juan Bosch, reveló en un discurso transmitido por radio y televisión a todo el país que había dado vida a un nuevo partido (La Fuerza del Pueblo) para entrar en competencia en las lides políticas del país.



Al fundar la Fuerza del Pueblo no lo hizo partiendo de una actitud improvisada. De ninguna manera. ¡No es, por lo que se ha visto, una decisión improvisada en política!



Su vasta experiencia lo valida como un dirigente que sabe manejar la política como ciencia y raras veces comete pifias.



Es un experimentado dirigente que, incluso, ha sido presidente de la República en tres períodos.



Lo que significa, por lógica elemental, que por haber sido jefe del Estado en tres estancias, lo catapulta como un líder político que antes de poner en práctica alguna medida, referente al panorama político nacional, acude a la mejor reflexión. Y lo hace con una actitud bien pensada con miras a poner en práctica la que entiende debe ser “la mejor estrategia del momento”.



En la actual coyuntura política-electoral, ¿cuál es su mejor estrategia con miras a llegar de nuevo al poder?



Fernández, con “rebozado” optimismo, afirmó: “Nuestro objetivo estratégico es reconquistar nuestra base de apoyo histórico que es el PLD. Con la fragmentación quedó dispersa la mayor parte de aquel lado.



Hoy tenemos 1,400,000 personas afiliadas. Para febrero queremos que sean 1,500,000. Para mayo del 2024 pretendemos llegar a dos millones”.



Todavía falta un largo tramo referente a lo que debe ser una agitada campaña electoral en la que lidiarán, principalmente, la tres más connotadas fuerzas políticas: PRM, FP y PLD.



El tema Leonel Fernández y su proyecto presidencial lo seguiré abordando en otros trabajos -que pondré en la mejor perspectiva política nacional- cuando avance el complicado proceso electoral dominicano.