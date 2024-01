Hace meses que escribí sobre las comillas, pero quiero retomar el tema porque vi un ejercicio interesante en una de las cuentas que sigo que se especializan en estos temas ortográficos, me refiero a @deletreandolo en Instagram, espacio que utiliza un joven para edificar sobre las reglas gramaticales.



Recordemos que en español se usan tres tipos de comillas: las angulares, también llamadas latinas o españolas (« »); las inglesas (“ ”) y las simples (‘ ’).



De manera llana, vamos a compartir el mismo ejemplo que se ha colgado en el audiovisual al que hago referencia, para que puedan entender por qué en algunas ocasiones ven que en una sola oración o frase se utilizan los tres tipos de comillas.



En el ejemplo Mi mamá dijo: hoy vamos a comer algo sano, están faltando todas las comillas, tal como lo explica Jeff, el joven dueño de la cuenta a la que hago referencia, cuando es un ejemplo, debe ponerse la comilla inglesa a la frase completa y, en el mismo orden, se colocan las latinas a la cita que está dentro de la misma oración y las simples se uitlizarán para un término que se utilizó para denotar sarcasmo, veamos: «Mi mamá dijo: “Vamos a comer algo sano”». Ahora tienen la respuesta a por qué ven varios tipos de comillas en una sola frase u oración.



Ahora bien, se describen los usos principales de las comillas y se ofrecen algunas claves para el uso correcto de este signo ortográfico doble.



Recuerden que la Ortografía de la lengua española recomienda utilizar preferiblemente las comillas angulares o españolas (« ») y reservar las inglesas (“ ”) o las simples (‘ ’) para cuando deban entrecomillarse partes de un texto que ya está entrecomillado: «La chica dijo: “Vaya al ‘teteo’ al que me has invitado”», pone a modo de ejemplo la Fundéu.



Además, debemos tener en cuenta que todas las comillas se escriben pegadas a la primera y la última palabra del pasaje que enmarcan, y separadas por un espacio de las palabras o signos que las preceden o las siguen. Si a continuación de las comillas de cierre hay un signo de puntuación, no se deja espacio entre ambos.



Entre sus usos, podemos enumerar las citas textuales y en un estilo indirecto, como el de encerrar entre comillas las palabras textuales que se reproducen dentro de un enunciado en estilo indirecto, como el ejemplo siguiente que nos comparte la Fundéu: «Obispo Castro Marte dice que es “una ofensa a la pobreza del pueblo” el derroche de algunos ministros».

¡Gracias por leerme!