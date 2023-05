La dirigente del PRM y funcionaria del gobierno, Dra. Milagros Ortiz Bosch, en un contacto con periodistas les invitó a preguntarle por la marcha de los trabajadores organizada por la Fuerza del Pueblo, y sin esperar se responde: “la marcha tuvo el mismo significado y la misma importancia que la marcha que el profesor organizó del PLD en mayo de…(en la grabación parece decir) 1978 o 1988, y agrega) muy fuerte, muy bonita, pero perdió las elecciones”.



Debo poner en contexto lo que no debe ignorar la doctora Milagros Ortiz Bosch. Ajusticiado Trujillo, mayo de 1961, se celebraron elecciones democráticas en diciembre de 1962, fueron ganadas con un 60% por el profesor Bosch, quien regresó un año antes del exilio. Siete meses después fue derrocado con un golpe de Estado. Empero, un año y siete meses luego hubo una insurrección popular-militar, 24 de abril 1965, para reponerlo; a los 4 días desembarcaron 42 mil “marines” estadounidenses. Pero la presión internacional y la resistencia local los obligó a negociar un acuerdo, aunque le impusieron a Bosch ser candidato en una farsa electoral para levantar la intervención, dejando gobernando a Balaguer. Bosch se retira a España, reformula la doctrina política y regresa en abril 1970.



Como presidente del PRD forma dos grupos teóricos (así los llamó); fueron los originarios para luego fundar el PLD. De los dos en el primero estuvo Juan Bosch, Antonio Abreu, Bidó Medina, Rafael Alburquerque, Diomedes Mercedes, Cheché Luna, Hatuey De Camps, Milagros Ortiz Bosch y yo. El otro grupo se reunió muy pocas veces, por ausencia de Peña Gómez, siendo el propósito del profesor Bosch involucrarlo para reforzarlo en conceptos progresistas.



El coronel Caamaño desembarca en febrero 1973 por Playa Caracoles en una acción guerrillera no compartida. Luego, el 11 de septiembre los militares chilenos y la CIA derrocan y muere el presidente Salvador Allende. Ese hecho reforzó en Bosch su planteamiento de que “el PRD había cumplido su misión histórica” y que los norteamericanos no toleraban un partido progresista gobernando. Mes y medio después Bosch renuncia del PRD y funda el PLD el 15 de diciembre 1973.



El PLD no era una organización política electoral; se trataba de un partido de militantes y cuadros, con formación política y disciplina; esa condición se alcanzaba en un proceso desde un círculo de estudios. En 1977 se decidió participar en los procesos electorales para captar jóvenes con condiciones para ser militantes; asomaba con señales la caída del muro de Berlín (1989). Se participó en elecciones desde 1978. En 1990 ( ganó y Balaguer nos despojó), en 1994 ganó el PRD y Balaguer le hizo igual. En 1996 es cuando gana el PLD con Leonel apoyado por Bosch y Balaguer.



Para esa fecha el PLD tenia 33 mil militantes. Abre desde el 2000, para lograr seis triunfos consecutivos, incluido 2016. El PRM gana en 2020 con 27% del 54% que votó y salir Leonel del PLD, ante desbordamientos de Danilo.



Desde 2020 la FP se desarrolla con una estructura de millón y medio de afiliados, 86 mil direcciones de base, 5 mil direcciones medias; dando lo que va de año demostraciones de fortaleza en tres marchas: juventud, la mujer y trabajadores.



¡Milagros, no ignores la historia! ¡Somos un partido, uds aún son un proyecto!