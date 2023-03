En la Fuerza del Pueblo hay un 50.25% de mujeres afiliadas y un 49.75% de hombres; esa es más o menos la proporción en el padrón electoral de la JCE para las elecciones del próximo año 2024. No dispongo del dato en relación a las demás organizaciones partidarias, solo presumo que no ocurre igual debido a una cultura “machista” y de exclusión femenina en los procesos políticos. Ojalá que todas las organizaciones se abran, tal y como lo hace Fuerza del Pueblo. Si mi madre fue una mujer consagrada; si mi esposa lo es; si me rodeo de compañeras consagradas que comparten sus vidas con sus esposos, y son tan sensibles al valor humano que cuando me ven “atareado” o mortificado en un esfuerzo partidario” ayudan y dicen saber “lo que sucede, porque me conocen como la palma de sus manos” u otra decir “lo conozco como si lo hubiera parido”. Ese gesto humano de desentrañar sensibilidades es muy desarrollado en la mujer, es muy femenino y por serlo los “machos” aún sintiéndolo, no los dejan ver.



Además, tener a las mujeres participando en la actividad política, es tener a todo un pueblo representado. Y es más que eso, significa la integración desde el Estado, que es la casa grande, a la otra mitad, la media naranja, la que aprendió desde pequeña, viendo a su madre, a administrar un hogar desarrollando habilidades y destrezas que no aprendió el hermano por ser “un gallo suelto” que obligaba “a otros padres a recoger sus gallinas”; aunque la verdad es que eso también cambió.



Leonel habló por todos nosotros este pasado domingo en Santiago, cuando dijo que la Fuerza del Pueblo tendrá la primera mujer presidente del país; dio en la diana; y no solo porque tenemos muchas mujeres afiliadas, sino porque van ganando méritos, formación, experiencia y vocación de enseñar lo que aprenden.



En ese proceso de participación masiva debemos “los jóvenes con experiencia acumulada”, como dice Leonel, enseñarles lo que puede ser su mayor dilema para optar por una candidatura a un cargo de elección popular. De más está sugerirles leer y releer la Ley de Régimen Electoral y la Ley de Partidos. Sobre esta última su Capítulo V sobre “precampaña electoral” y el Reglamento Electoral de la FP. Pero, lo primero es despejar su gran preocupación que lo es “no tener los recursos para optar”.



Pues bien, los artículo 40 y 41 de la Ley de Partidos define período precampaña; el artículo 42 sobre el gasto tope, los cuales invito a que revisen.



Ahora bien, se reúnen los recursos con un método sencillo. Lo primero es saber cuántos electores registrados tiene la demarcación electoral, así sabrá el tope a buscar. Entre sus seguidores busquen 175 contribuyentes que reúnan o busquen 100 que aporten $500 (son $50,000; 30 que aporten 3 mil pesos (son $90,000); 10 que aporten $10 mil (son $100,000); 15 que aporten $15 mil (son $225 mil); 20 de $20 mil (son $400,000).



Entre esos 175 recaudadores obtendrá $865 mil mensuales; en diez meses son RD$8,650,000. La suma puede variar, sujeto al cargo de elección y a la demarcación electoral. En todos los casos los controles deben funcionar porque se rinde cuentas en JCE conforme artículo 42 Ley de Partidos.



¡Mujeres así abren espacios!