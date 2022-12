Se está días de iniciarse el 2023, año preelectoral; los partidos elegirán sus candidaturas municipales, al Congreso y presidencial. Estaré con mis compañeros para favorecer mayor representación de la mujer en las candidaturas de la Fuerza del Pueblo. Es obvio que se trata de las municipales y al Congreso; para la presidencial tenemos el mejor candidato del país.



El momento es oportuno, el padrón electoral nacional y el partidario de la FP tienen más mujeres que hombres; la escogencia de candidaturas ofrece excelente oportunidad para llevar propuestas femeninas hasta en paridad de género.



La Ley 33-18, sobre partidos políticos ofrece una garantía porcentual cuando el artículo 53 invita a “respetar… en todo momento los porcentajes a cargos electivos que esta ley establece para hombres y mujeres”. Agrega: “Párrafo I.- La Junta Central Electoral y las juntas electorales no admitirán lista de candidaturas para cargos de elección popular que contengan menos del cuarenta por ciento (40%) y más del sesenta por ciento (60%) de hombres y mujeres”.



Y si no se respeta dice el “Párrafo II.- En los casos que no se cumplieran estas obligaciones, la Junta Central Electoral y las juntas electorales devolverán dicha lista al partido… para que en un plazo no mayor de setenta y dos horas cumplan con la ley, de lo contrario, no se aceptarán las postulaciones…”



En procesos anteriores las mujeres han tenido dificultades para participar en sus respectivas organizaciones políticas .La Fuerza del Pueblo apenas cumple tres años en enero 2023 y ha abierto su estructura con igualdad de oportunidades; ingresaron a su Dirección Política 20 mujeres elegidas democráticamente.



Para el año que asoma se deben preparar a ser elegidas como candidatas en la Fuerza del Pueblo por lo menos del 40% al 60% de mujeres a las senadurías, diputaciones, las alcaldías, regidurías, directores y delegados/as de distritos municipales. Ellas son buenas administradoras, inteligentes, perspicaces, prudentes y con sentido de oportunidad, honradas y consagradas; el país tiene más de un 60% de mujeres en las universidades. Por número y preparación están en condiciones para competir.



Cuando en 1948 las ONU aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos se consagró en el artículo 21: “…derecho a participar en el gobierno de su país (…) derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.(…) La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal…”.



En 1948 el país se regía por una férrea dictadura, hasta el ajusticiamiento del tirano el 30 de mayo de 1961. Fue cuando el país se preparó para celebrar el año siguiente, 20 de diciembre de 1962, elecciones democráticas. Las ganó el profesor Juan Bosch con el 60% de los votos, de 1,073,245 electores registrados, votos válidos 1,054,954 y obtuvo 628,044. De 27 senadores ganó 22 y de 74 diputados 49; la población total era de 3,576,737.



Eran los tiempos de la “Guerra Fría”, y el presidente Bosch fue derrocado a los siete meses porque no accedió ante la presión estadounidense y del Pentágono a quebrantar las libertades ni perseguir a los jóvenes izquierdistas, tampoco a vender las empresas del Estado.



¡Fueron otros tiempos, reflexionemos ahora sobre cuáles mujeres entusiasmar para presentarse como candidatas