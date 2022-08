Email it

Esta semana ha vuelto como noticia de primera página la afirmación de que el desarrollo turístico no necesita incentivos, ni el país requiere inversión en promoción y publicidad internacional. Se parte de un supuesto cierto, y es que aquí las empresas turísticas producen ganancias.



Precisamente, porque generan ganancias los empresarios invierten aquí, en el negocio turístico, que según el Banco Central este año aportó en el primer semestre el 34% del crecimiento de la economía. Los informes anuales del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, de años previos a la pandemia colocaban por encima del 20% el aporte directo, indirecto e inducido del turismo a la economía.



Buscando en mi archivo un estudio que demostraba que por cada peso de incentivo fiscal entregado por el gobierno, el turismo le devolvía, $12 en ingresos. Pero me encontré esta información publicada en julio del 2014:



Título: “ASONAHORES afirma presión fiscal al turismo es 76% más elevada que el promedio del país. Texto:



“La Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana afirmó que la presión fiscal actual en este sector supera el 23%, por lo que es un 76% más elevada que la que dice el Gobierno existe en el conjunto de la economía y advirtió que si se concreta el aumento de impuestos que cursa en el Congreso, se troncharán los “sueños” de un desarrollo basado en el turismo.



“El presidente de la entidad, Luis Emilio Rodríguez Amiama, utilizó su intervención en el Foro Dominicano de Turismo que se inició hoy para contradecir los comentarios sobre el poco aporte fiscal del turismo, hechos ayer por funcionarios del gobierno en una reunión de la comisión del Congreso que estudia el proyecto de aumento de impuestos.



“Si se afecta la competitividad en los niveles que sugiere la propuesta de aumento de impuestos, advirtió, debemos olvidarnos de las buenas ideas con las que hemos soñado para apoyarnos en el turismo para el desarrollo de nuestras comunidades, porque se estarán tronchando nuestros sueños”.



“Rodríguez dijo que los funcionarios recaudadores del gobierno dice que el turismo tiene muchos privilegios y aporta poco al fisco, sin embargo un estudio reciente, basado en información del 2010, demostró que la presión fiscal a la actividad turística es del 23.7%, por lo que RD$23.70 de cada 100 pesos aportados por el turismo a la economía, van al fisco.



“Reveló que ese año el turismo colocó en la economía más deRD$154,000 millones y el aporte fiscal atribuible al turismo totalizó RD$35,595 millones, y su gasto turístico fue de RD$6,000 millones. Los aportes del turismo representaron el 14% de la recaudación del Estado, que recibió en promedio unos RD$8,360 por cada turista ese año.



“Se quejó de que ´también se exagera´ sobre los incentivos fiscales otorgados al turismo, que ese año sumaron RD$1,195 millones, que es apenas el 1.2% de los RD$110,000 millones (aproximados) otorgados en exoneraciones de impuestos a distintos rubros, el mayor de ellos por ITBIS no cobrado a alimentos”.