Es penoso lo que sucede con el PRM y su membresía. Tiene la responsabilidad de gobierno, pero no gobierna; es obvio que lo tienen en la sombra. Y se sabe que desde ahí no puede contribuir con el Gobierno. Lo peor es que sin participar se les pegan directamente los reclamos de una población que sufre la crisis mundial agravada por una evidente incapacidad de gestión y operativa del Estado.



La experiencia nos asemeja el PRM al PRD que junto al profesor Bosch abandonamos en 1973, hará este 2023 medio siglo. Aquello era un partido que perdió su estructura y el PRM nunca ha tenido una. Por cierto, en esta semana pasada vi al Jefe de Campaña del PLD pretendiendo compararse con la Fuerza del Pueblo y decir que ellos pasaron ya de 1,900 comités intermedios a 2,900; al margen de que ni él mismo se lo cree ni los entrevistadores del programa en que estaba.



Oyéndolo recordé que el Secretario de Organización de la Fuerza del Pueblo, compañero Juan Bautista Rojas (Bauta) informó en la última reunión de la Dirección Política de la FP que habíamos pasado las 5,295 direcciones medias validadas (equivalentes a comités intermedios) y que habían sido vinculadas a los más de 4 mil recintos electorales, los cuales albergarán cerca de 20 colegios electorales. Ningún partido mayoritario se ha dado en la última década una estructura orgánica como la que tiene la FP para ganar y gobernar; y como el Estado es responsabilidad de todos, se hará sin discriminar por sus colores partidarios.



Esta última afirmación se fundamenta, además, en la continuidad del Estado y que para el manejo de la crisis económica-financiera es inapropiado afectar más a la gente, sin importar su filiación partidaria. Así como es de inorgánico el gobierno, igual su comportamiento; cree que “ná ‘e naá”y que gastando altas sumas de dinero en burbujas logra persuadir al electorado.



La crisis económica es fuerte, lo advirtió desde el 15 de septiembre del pasado 2022 el Banco Mundial, informó: “Cuando los bancos centrales de todo el mundo aumentan simultáneamente las tasas de interés para responder a la inflación, el mundo podría estar avanzando poco a poco hacia una recesión mundial en 2023 y una serie de crisis financieras en los mercados emergentes y las economías en desarrollo que les podrían causar daños duraderos, según un nuevo estudio integral del Banco Mundial”.



¿Qué estamos viendo con las quiebras bancarias? Que no se aceptó la advertencia ni mucho menos la recomendación del Banco Mundial cuando su presidente señor David Malpass dijo:



“Para lograr tasas de inflación bajas, estabilidad monetaria y un crecimiento más rápido, los responsables de formular políticas podrían trasladar el foco de atención desde la reducción del consumo hacia el aumento de la producción. Las políticas deberían apuntar a generar inversiones adicionales y mejorar la productividad y la asignación de capital, que son fundamentales para el crecimiento y la reducción de la pobreza.”



Se ignoró y como borregos detrás de EE.UU. el país aumentó la tasa financiera para reducir el circulante, creando allá, ojalá no aquí, la crisis bancaria advertida por el Banco Mundial.



Ahora el Gobierno dominicano tendrá que manejarse en mayores crisis económicas, con el agravante de que es un gobierno sin partido político.