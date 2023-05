Las diferencias internas en los partidos no siempre es un tema interno del que se trata, en ocasiones trasciende a los demás partidos y al pueblo. Ocurrió mientras estaba gobernando el PLD, cuando se pretendió violentar las normas constitucionales para la permanencia en el poder, que terminó siendo un tema de todo el país y originó su división.



En este momento está dándose un hecho visible en el PRM, propio de su naturaleza desordenada, se ve en las redes sociales y medios de comunicación, desde un vídeo en el que el diputado Tonty Rutinel le pide al presidente de la Cámara de Diputados, Rafael Pacheco, que le permita antes de que un grupo de diputados se retire en protesta, “…para solicitarle al PRM, a la Junta no se lo podemos hacer, la Junta (Central Electoral) es un organismo, de que rectifiquemos esa posición..” -Pacheco interrumpe para decirle- “Ud me disculpa Diputado, pero esa no es una posición del PRM, yo mismo estoy de acuerdo con la petición que ellos han hecho (los diputados que se retiran), ese no es un tema del Partido (PRM) ese es un problema del TSE y la JCE (el diputado Rutinel agrega “entonces quiero decir aquí que yo tampoco estoy de acuerdo y que es un error fatal ratificar la posición de la Junta Central Electoral”.



Si nos acogiéramos a las expresiones de esos dos conocidos dirigentes y diputados del PRM, Pacheco presidente de la Cámara baja, se podría aceptar que el PRM no apoya la decisión de la JCE; debo recordar que el Pleno de ese organismo decidió por una Resolución que los partidos y organizaciones políticas reconocidas, en lo relativo a la reserva del 20% de las candidaturas, deben escogerlas por los niveles de elección.



Pero la ley no dice eso, se refiere “del total de las nominaciones…”., razón por la cual un grupo de partidos de la oposición han reclamado la aplicación del artículo 58 de la Ley 33-18 sobre Partidos Políticos que establece:



“Artículo 58.- Porcentaje para las reservas. En el marco de lo establecido en la Constitución y la presente ley, el organismo de máxima dirección colegiada de todo partido, agrupación o movimiento político, con la aprobación de sus integrantes, tiene el derecho de reservar a conveniencia de su organización política, incluyendo los puestos cedidos a dirigentes de la misma organización o por acuerdos, alianzas o fusiones con otros partidos, agrupaciones o movimientos políticos, un máximo de candidaturas a cargos de elección popular equivalente al veinte por ciento (20%) del total de las nominaciones para los puestos de senadores, diputados, alcaldes, regidores, directores, subdirectores y vocales de distritos municipales establecidas por la Constitución y las leyes.”



¿Confusión en el PRM? No sería raro. Pero es peor, hay también diferencias peligrosas. El expresidente Hipólito Mejía, con esa espontaneidad irresponsable muy propia, fuera de época, dice a la prensa que si los partidos salen a protestar les “tirarán bombas”, desafío con escopeta sin cartuchos, pero nada respetuoso al derecho a la libertad, lo que crea ambiente estresante y asomos de ingobernabilidad; pero es una “muchachada” del octogenario “amigo”.



Los partidos de oposición están presentando instancias en solicitud de reconsideración a su resolución ante la JCE ¿Accederá o será arrastrada a un ambiente de ingobernabilidad?