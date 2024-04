Recuerdo que hace más de un año una lectora de Periodismo y Gramática me abordó para debatir sobre colocar o no la coma (,) antes de la conjunción “y”, ocasión en la que le dije que en algunos casos sí procedía, pero en otros no. Ante la deuda de saldar este pendiente, he ubicado respuestas y algunos casos que nos comparten las fuentes oficiales.



Ahora bien, hay que tener pendiente, como así lo aclara el Diccionario Panhispánico de Dudas, que “el uso de coma ante las conjunciones copulativas y disyuntivas es incompatible con las conjunciones y/e, ni, o/u cuando este signo se utiliza para separar elementos de una misma serie o miembros gramaticalmente equivalentes dentro de un mismo enunciado (→ 2.4.1 y 2.4.3)”.



Por otro lado, la Fundéu también apunta que a menudo, de manera incorrecta, en textos de diversa índole, se escribe coma delante de la “y” que introduce el último elemento de una enumeración.



Una de las formas en las que se puede colocar la coma antes de “y” es cuando en la misma frase se puede sustituir esta conjunción por el conectivo “pero”. Por ejemplo: “La noticia la dio a conocer un vecino, y debió comunicarla un familiar”; “La noticia la dio a conocer un vecino, pero debió comunicarla un familiar”.



Comparto a continuación algunos casos adaptados a nuestro contexto según los ejemplos que consumimos visualmente desde la Fundéu, en los que sí se escribe coma delante de la “y”.



– Cuando la enumeración tiene elementos complejos que deben separarse por punto y coma: “He visto que fueron a la reunión José, el urólogo; Mario, el neurólogo; Pedro, el anestesiólogo, y Alberto, el cardiólogo”.

– Cuando la “y” introduce un elemento que no pertenece a la enumeración anterior: “Joaquín Balaguer fue político, vivaz, firme, y la pluma de un gran intelectual”.

– Cuando la “y” sirve de unión con el predicado anterior, no con el último elemento de la enumeración: “Bebió dos tazas de café negro, amargo, espeso, y encendió un cigarro enorme.

– Cuando la “y” equivale a “pero”: “Le dije que lo hiciera, y lo olvidó”.

– Cuando la “y” va detrás de un inciso: “El presidente de Francia, Nikolas Sarkozy, y la canciller alemana, Angela Merkel, se volvieron a reunir ayer”.



Asimismo, se recuerda que debe escribirse coma delante o detrás de “y” si va antes o después de un inciso (que siempre se ponen entre comas): “Los diputados se desvinculan del escándalo de las indemnizaciones millonarias y, en ese contexto, dicen estar dispuestos a que los investiguen”.

¡Gracias por leerme!