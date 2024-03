¡Hola, queridos lectores de elCaribe! Cuando surgen algunas palabras que no son propias del español y llegan para quedarse, suelen surgir, en muchos casos, las adaptaciones propias del idioma en el que estas se han hecho protagonistas del hablar cotidiano.



He escrito en otras ocasiones sobre las adaptaciones al español de extranjerismos, sobre todo, de esas palabras anglosajonas que tanto influyen en nosotros los dominicanos. Esto pasa con el extranjerismo “WhatsApp”, propia del idioma inglés.



Existe un apartado de la Real Academia Española (RAE) denominado “Observatorio de palabras”, sobre el cual es bueno explicar un poco su esencia, porque aquí fue donde encontré las explicaciones del término al que hago alusión en la parte introductoria de esta entrega.



Tal como como lo consigna la Academia, el “Observatorio de palabras” ofrece información sobre términos, acepciones de grafías y expresiones que no aparecen en el diccionario, pero que han generado dudas: neologismos recientes, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos y más.



Un punto importante que nos aclara aun más la esencia de este “Observatorio de palabras”, es que la información que se ofrece allí es provisional, pues no está contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada en el futuro, es decir, que la presencia de un término en este apartado no implica que la RAE acepte su uso.



En el caso de lo que venimos contando en principio, el “Observatorio de palabras” nos dice que la forma “wasap”, ya documentada, es una adaptación válida, en alternancia con “guasap”, de “WhatsApp” en referencia al mensaje de texto enviado a través de esta aplicación.



Debemos tener en cuenta que, pese a que se otorga como válido el uso de la adaptación al español de “wasap” en alternancia a “guasap”, al mismo tiempo la Academia nos recomienda emplear la grafía de origen (“WhatsApp”), con la letra inicial en mayúscula, como todos los nombres propios.



Así que… ¡ya lo saben!: podemos usar las adaptaciones en español ya mencionadas, tanto de forma oral como escrita, y no están mal empleadas ni estamos cometiendo una falta ortográfica porque ya están contempladas en el “Observatorio de palabras” de la RAE.



Recuerden que el lenguaje evoluciona y que este se forma por los individuos en su lengua de origen, algunas palabras nuevas tienen éxito, se quedan y son aceptadas por las Academias, pero otras no corren con la misma suerte.

¡Gracias por leerme!