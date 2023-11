El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pavel Isa Contreras, informó que la implementación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) que ejecuta el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) redujo por sí solo dos puntos porcentuales la pobreza monetaria en el país.



Explicó que de no haberse implementado esta política social la pobreza monetaria en República Dominicana hubiese sido muy superior al 27.7 % registrado el año pasado.



Al ser el expositor de la conferencia “Impacto del Programa de Alimentación Escolar en la reducción de la pobreza”, Pavel Isa comentó que estos resultados se desprenden del Estudio de Pobreza Monetaria 2022, que por primera vez incluyó como ingreso per cápita en los hogares la recepción de las ayudas del Gobierno dominicano a través de las transferencias monetarias y el Programa de Alimentación Escolar, que dio como resultado que más de 456 mil personas dejaron de estar en situación de pobreza monetaria en 2022.



Beneficios



Isa Contreras explicó que los beneficios de la referida política social son mucho mayores en vista de que en la medición no se incluyen movimientos económicos colaterales como las amplias compras de los productos agrícolas locales que realizan los suplidores.



Para ilustrar esto, indicó que la pobreza monetaria es la proporción de hogares cuyos ingresos no le permiten cubrir el costo mínimo de los bienes y servicios necesarios para alimentarse y cubrir otras necesidades.



Para tener mejores políticas sociales que reduzcan la pobreza monetaria el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo junto a otras instituciones del Estado ha desarrollado una nueva metodología que explica con más claridad la realidad existente en el país, indicó el funcionario. En tal sentido, añadió que la pobreza aumentaría en 4.3 puntos porcentuales si se eliminara el PAE y las transferencias monetarias que el Gobierno brinda a los más necesitados. Por tanto, la tasa de pobreza pasaría de 27.7 % a 32%.



Durante la conferencia, Víctor Castro, director ejecutivo de Inabie, destacó que el PAE es la política social de mayor alcance del país porque impacta a una matrícula superior a los dos millones de beneficiarios. “Si la pobreza disminuyó en 2022 cuatro puntos debido a la alimentación escolar y otros programas sociales, auguramos que al final del 2023 siga disminuyendo porque hemos ampliado la cantidad de beneficiarios en el PAE”, expresó Castro.

En 2022 se invirtieron en el PAE RD$24,000 MM

Pavel Isa Contreras presentó un cuadro sobre la participación del PAE en el gasto público en el periodo 2007-2022, en el que explicó que en 2007 la inversión en este programa fue de 2,439 millones de pesos y de esa fecha al 2012 la diferencia en la inversión fue mínima hasta en el 2013.



En contraste con esto, señaló el ministro de Economía, la más reciente inversión del Estado fue de más de 24,000 millones en el PAE en 2022.