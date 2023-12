Nueva York. El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró ayer jueves con una caída del 0.44%, hasta los 73.89 dólares el barril, después de que Angola, uno de los mayores productores petroleros de África, anunciara su salida de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).



Al cierre de las operaciones en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos de futuros de WTI para entrega en febrero restaban 0,33 dólares respecto a la jornada anterior.



El ministro de Recursos Minerales, Petróleo y Gas de Angola, Diamantino Azevedo, anunció este jueves la salida del país de la OPEP, argumentando que su pertenencia a la alianza no responde a sus intereses, lo que hizo caer el precio del crudo.



“Cuando vemos que nuestras contribuciones no conducen a ningún resultado tangible, entonces no estamos haciendo nada en esta organización”, destacó el ministro, citado por el periódico estatal Jornal de Angola. Su salida tiene lugar casi dos meses después de que la alianza, liderada por Arabia Saudí, anunciara recortes voluntarios en la producción.



Además, los inversores miran con preocupación al mar Rojo, donde los rebeldes hutíes del Yemen -aliados del grupo terrorista Hamás y defensores de la causa palestina- han atacado a varios buques comerciales con rumbo a Israel, lo que ha llevado a la petrolera BP y a grandes navieras a suspender temporalmente sus rutas en la zona. Las sospechas de que la demanda global de crudo descenderá durante los próximos meses, con la producción estadounidense en máximos históricos, también impulsó los precios a la baja.



Por su parte, los contratos de futuro de gas natural para enero subieron 0.12 dólares, hasta cerrar en 2.57 dólares, mientras que los de gasolina con vencimiento el mismo mes restaban 0.04 dólares, hasta 2.15 dólares.