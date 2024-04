Al participar en el “Verdadero debate” cuatro candidatos emergentes presentaron sus propuestas de gobierno

Cuatro candidatos presidenciales de partidos alternativos consideraron que la situación de desempleo se ha convertido en la principal causa de delincuencia en el país.



Al participar en “El Verdadero Debate”, un evento organizado por Somos Pueblo Media y Grupo de Medios Panorama en la República Dominicana, los candidatos Carlos Peña, de la Generación de Servidores (GenS), María Teresa Cabrera, del Frente Amplio, Virginia Antares, de Opción Democrática y Fulgencio Severino, de Patria para Todos, coincidieron en señalar la inseguridad ciudadana como principal preocupación de las familias dominicanas.



“El Verdadero Debate”,se realizó ayer de 7:00 a 10:00 de la noche y surge como una plataforma equitativa para que los candidatos presidenciales de partidos alternativos puedan exponer sus ideas y planes de gobierno, mientras permite a los ciudadanos ejercer su derecho al voto de manera consciente e informada.



El debate fue moderado por los comunicadores Ricardo Nieves, Ivonne Ferreras y Ricardo Ripoll.



Propuestas sobre seguridad ciudadana



En respuesta a la primera pregunta del debate, sobre los aspectos que debe contener un plan de seguridad ciudadana, los candidatos Carlos Peña (GenS), María Teresa Cabrera (Frente Amplio), Virginia Antares (Opción Democrática) y Fulgencio Severino (Patria para Todos), presentaron diversas propuestas para abordar la inseguridad ciudadana en la República Dominicana.



Entre estas se encuentra el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad, incluida la presencia policial en áreas vulnerables, mejorar la capacitación y equipamiento de los agentes, y promover una mayor colaboración entre las instituciones de seguridad.



Virginia Antares considera que la inseguridad ciudadana tiene que abordarse en tres niveles; a largo plazo, y a mediano y corto plazo.



Sostuvo que la única manera de construir una sociedad segura es disminuir los altísimos niveles de desigualdad social, que también generan problemas.



“Por eso en Opción Democrática, planteamos un aumento de los salarios y un cambio de la política salarial para que los ingresos de las familias dominicanas vayan aumentando durante las próximas décadas”, afirmó Antares.



Los candidatos propusieron programas de prevención del delito dirigidos a jóvenes en riesgo, como actividades recreativas, educación y formación para el empleo.



Fulgencio Severino expresó que el programa de gobierno de Patria para Todos considera la propuesta para enfrentar el tema de la inseguridad garantizando que toda la población dominicana tenga acceso a un empleo y a un salario digno.



“Que toda la juventud de República Dominicana pueda tener acceso a la educación, no solamente a la educación básica o intermedia, sino también a la educación universitaria”, agregó.



Carlos Peña, del Partido Generación de Servidores, afirmó que ante el evidente fracaso del presidente Luis Abinader en la aplicación de políticas públicas efectivas para reducir la delincuencia, Generación de Servidores, ha identificado el desempleo como la principal causa de delincuencia en República Dominicana. Señaló que a raíz de estudios realizados, el 90% de todos los jóvenes que están delinquiendo están desempleados.



“Vamos a crear 500,000 empleos cada año, con la ayuda del Señor y al término de nuestro primer cuatrienio habremos creado dos millones de empleos”, sostuvo Peña, tras agregar que para lograr esto sustituirá el impuesto sobre la renta por empleos.



“Afirmó que pedirá a los empresarios y las personas físicas que pagan impuesto sobre la renta al Estado dominicano que no paguen nada y conviertan esos montos en empleos, llevando los comprobantes pagados ante la Tesorería, como una forma de combatir la delincuencia.



Afirmó que el actual mandatario ha faltado a la verdad ante su propuesta de la aplicación del plan de seguridad Giuliani.



Reforma policial real



Los candidatos presidenciales coincidieron en la necesidad de realizar de manera inmediata una reforma profunda a la Policía Nacional y al Sistema de Justicia.



“Que sea una reforma policial real, no como la que ha anunciado el actual Gobierno que no ha dado resultados, en parte porque no ha asumido un proceso de limpieza y depuración que debe incluir cualquier reforma real y comprometida”, señaló Antares durante una de sus intervenciones en el debate.



María Teresa Cabrera, candidata del partido Frente Amplio, considera que la desigualdad y la cultura de impunidad, junto a los niveles de exclusión y la política neoliberal son causas de la inseguridad ciudadana. Señaló que hace falta el fortalecimiento de políticas públicas.



“Todos los gobiernos que nos han precedido, incluido el gobierno actual, nos han defraudado debido a la falta de voluntad política para tener una Policía que trate por igual a todo el mundo”, indicó Cabrera.



Severino se declaró partidario de una Policía totalmente descentralizada, que esté vinculada íntimamente con el aparato judicial y que ponga fin a la centralización, que según afirma, sólo sirve para generar generales ricos.



Otras propuestas sobre el tema incluyen fomentar la participación activa de la comunidad en la seguridad pública, a través de comités vecinales, denuncias anónimas y colaboración con las autoridades, evaluar y modificar las leyes relacionadas con la seguridad, incluyendo penas más severas para delitos graves y medidas para combatir la impunidad y la atención a las víctimas y proporcionar apoyo y asistencia a las personas afectadas por la violencia.

Fomento de las fuentes de energía renovables

Virginia Antares propuso impulsar una transición de energía renovable que permita al país producir toda la energía que consume con fuentes renovables. Fulgencio Severino expresó que pretende sustituir la generación de energía de derivados fósiles por energía limpia, optaría por la “fotovoltaica”, e impulsaría la democratización de esta fuente. María Teresa Cabrera considera que se debe hacer una revisión de todos los contratos y tomar decisiones adecuadas. Carlos Peña, de Generación de Servidores, sostuvo que desarrollará un plan energético que reducirá los precios de energía eléctrica, además de instalar 15 mil megavatios en paneles solares flotantes.

Severino ve primodial combatir la narcopolítica

El candidato de Patria para Todos, Fulgencio Severino, afirmó que se debe combatir la narcopolítica, porque el narcotráfico y el microtráfico también son causas fundamentales de la inseguridad en los barrios. Asimismo, propuso modificar el sistema penitenciario de la República Dominicana.



Señaló que su objetivo es que se pueda lograr recuperar a todas aquellas personas que estén privados de libertad, porque hayan cometido algún delito.



“Nosotros lo que planteamos es que el sistema penitenciario se convierta en un campo de formación para la recuperación de estos jóvenes, de tal manera que cuando regresen a su comunidad se puedan integrar plenamente al trabajo”, afirmó Severino.



De igual forma, indicó que de ganar las elecciones su partido tiene programado desarrollar un plan de empleos y estudio para jóvenes, “que se puedan recuperar de la delincuencia”.