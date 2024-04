El político dijo que nadie debe sorprenderse si el presidente Luis Abinader logra entre el 65% y 70% de los votos el 19 de mayo.



Víctor (Ito) Bisonó, dirigente de amplia experiencia que cuenta en su trayectoria con varios periodos legislativos como diputado y aprendizaje de la actividad política al lado del fallecido líder político, Joaquín Balaguer, expresó que cuando decidió apoyar el proyecto político que encabeza el presidente Luis Abinader, lo hizo bajo la convicción de que Abinader encarna el cambio que la sociedad demanda en los últimos años.



Bisonó, luego de dar apoyo a la candidatura presidencial de Abinader en las elecciones de 2020, pasó a formar parte de la Dirección Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno (PRM), donde dice que se siente cómodo con el trabajo político y la acogida que ha tenido de la dirigencia y militancia del partido oficial. El también ministro de Industria y Comercio, habló del tema en la entrevista especial de multimedios de elCaribe y CDN.



Basado en su amplia experiencia política y en el análisis de la actual coyuntura política y electoral, Bisonó sostuvo que el nivel de popularidad y apoyo en la población que tiene el presidente de la República, obedece a que además de su gestión de gobierno, estamos “en el momento de Luis Abinader”.



“No sé por qué se extrañan, esta es la época de Luis Abinader, cómo fue la época de Balaguer, la época de Leonel y la época de Danilo; entonces qué tiene de malo, Danilo sacó 60%, entonces ahí no había trampa; Leonel ganó siempre en primera vuelta, ahí no había trampa, es el momento de Abinader”, comentó.



El político dijo que lamentablemente para la democracia, los partidos de oposición están disminuidos porque no tienen propuesta ni están unificados.



“Unificarse es votar en la misma boleta por un mismo candidato y ellos tienen candidatos distintos, entonces no están unificados”, apuntó.



Lamentó que los expresidentes Danilo Medina y Leonel Fernández respalden acciones como la denuncia que dice la oposición que hará ante la Organización de Estados Americanos (OEA). Dijo que a los expresidentes deben respetarse sin importar como se llamen.



Los dirigentes de oposición han informado que acudirán a la sede del órgano para denunciar los supuestos abusos del Gobierno contra los adversarios, así como la supuesta compra de dirigentes y el uso de los recursos públicos para favorecer al partido gobernante.



“Siempre hay que trabajar, los datos de las encuestas son datos de lo que podría pasar, pero para que eso pase tú tienes que trabajar, tienes que llevar a la gente a votar, hacer propuestas, tener contacto con la gente, pero el presidente Abinader ha querido dejar una marca de austeridad, honestidad, ahorro; hay candidatos presidenciales de la oposición que tienen más vallas que las de Luis Abinader”, apuntó.



Reveló que este fin de semana el presidente Abinader estará en Santiago y La Vega como parte del activismo político. Sobre la abstención, sostuvo que es necesario incentivar el voto y que esa es una responsabilidad de la dirigencia del PRM de instar a ejercer el sufragio para las elecciones del 19 de mayo. “Tenemos que ir militantemente a votar para tumbarle el argumento calumniador de que esos no fueron los resultados reales, el 85% de las alcaldías que se ganaron; cuando el presidente saque 65%, 70%, que es nuestra aspiración, movilizando la gente, llevarla a votar, hablarle a la gente, esa es nuestra meta”, expuso.



Sobre la proyección electoral el PRM para las elecciones de 19 de mayo próximo, expresó: “Todas las encuestas que he visto el 72% dice que el presidente Abinader gana en primera vuelta, hay otras que habla de que el presidente Abinader en el voto efectivo, tiene un 64%; decir que se puede obtener 70%”.

Los subsidios, un éxito económico del Gobierno

El ministro de Industria y Comercio resaltó la importancia de la política de subsidios que ha implementado el Gobierno a los distintos sectores para enfrentar las alzas y evitar que afecten a los más necesitados. Bisonó dijo que el proceso de análisis para la implementación de esa estrategia involucró una cantidad importante de funcionarios de distintos sectores y que finalmente el presidente se convenció de la conveniencia de que el Gobierno asuma algunas alzas para evitar afectar a la mayoría de la población. El funcionario resaltó que el enfoque que ha tenido la administración del presidente Abinader de proteger a la población más vulnerable ha sido uno de los grandes éxitos de la gestión del PRM.