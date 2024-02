¡Hola, queridos lectores de elCaribe! Muchas personas se confunden con los adjetivos “accesible” y “asequible”. La confusión viene, entiendo yo, porque son palabras que se escuchan casi igual al pronunciarlas, como las homófonas, pero que tienen usos distintos y no significan los mismo.



Algunos hispanohablantes han dado a entender que son sinónimos la una de la otra, cometiendo un error garrafal en términos gramaticales cuando, por ejemplo, se habla de precios, y utilizan erróneamente la palabra “accesible”.



Y a propósito de los titulares de algunas notas de prensa, en esta parte les invito a ubicar noticias sobre precios de boletas para un concierto o juego deportivo y, podrá comprobar, que no tienen clara la norma sobre el uso correcto de estas dos grafías.



Ahora bien, el Diccionario Prehispánico de Dudas define el adjetivo “accesible”, como aquel que se aplica a la persona o cosa a la que se puede acceder o llegar sin dificultad: “Quería recurrir al ministro de la Presidencia, con la esperanza de que resultara más accesible que el presidente”; “Todos preferíamos el patio de mi abuela porque las frutas de las plantas eran accesibles porque los árboles eran pequeños”.



Además, nos explican que “accesible”, referido a persona, significa también ‘que es de trato fácil o afable’: “El nuevo gobernador es un hombre sencillo, accesible, con el que se puede abordar cualquier tema sin incomodarlo”.



En cambio el adjetivo “asequible” significa que se puede conseguir o adquirir: “La finalidad de comprar este local cerca del barrio donde nací es ofrecer un lugar asequible para los comunitarios”; referido a precio, ‘moderado’: “Los precios de las boletas para el concierto de Shakira son asequibles”; ‘que se puede derrotar’: “El Licey ganó la corona contra todo pronóstico porque, además, enfrentó un equipo asequible; y ‘comprensible o fácil de entender’: “En sus escritos predomina un lenguaje asequible”.



Mientras que accesible pertenece a la familia léxica derivada del verbo latino “accedere” (‘llegar, acceder’), “asequible” procede de un derivado del verbo latino “asequi” (‘conseguir, adquirir’); de ahí que para referirse a objetos que, por su precio moderado, pueden ser adquiridos sin dificultad, o con el sentido de ‘[precio] moderado’, se use con preferencia “asequible”, y no “accesible”.



Espero que con estas explicaciones extraídas del Diccionario Prehispánico de Dudas y de la RAE, haya quedado claro que “accesible” no es sinónimo de “asequible”, aunque ambas sean voces semánticamente próximas y se confundan frecuentemente en el uso.

¡Gracias por leerme!