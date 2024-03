¡Hola, queridos lectores de elCaribe! Hoy es un buen día para escribir sobre unos términos que confunden mucho por su similitud en la forma de escribirlos y hasta a la hora de pronunciarlos. Me refiero a las grafías “asimismo”, “así mismo” y “a sí mismo”, tres expresiones con usos distintos que derivan en muchas equivocaciones si no manejamos su esencia.



En el caso de estas palabras de las que hacemos mención en la parte introductoria de esta entrega de Periodismo y Gramática, la Fundación del Español Urgente señala que debemos tener muy en cuenta que suenan igual, pero tienen un significado distinto.



Ante lo ya dicho, exhortamos desde este espacio a tratar de conocer bien estas tres palabras a las que hacemos referencia para aplicar el uso correcto no solo cuando las escribimos, sino también cuando las pronunciamos, debido a que la entonación que toca a cada una indica a cuál estamos haciendo referencia.



Empecemos con “asimismo”, escrita en una sola palabra, expresión que es un conector y equivale a otros que son sinónimos, como los casos de “también”, además, igualmente, de esta manera y de esta misma forma. Por ejemplo: “Juan visitó a su cardiólogo. Asimismo, fue el mismo día al laboratorio a hacerse las analíticas”.



En el caso de “así mismo”, escrita en dos palabras, se trata del adverbio “así” y del adverbio “mismo”, en el que este último funciona como refuerzo, con sus sinónimos de la misma forma, tal cual. Por ejemplo: “Así mismo gritó mi hermana Clara cuando vio una enorme rata en su cocina”.



Finalmente, cuando nos referimos al término “a sí mismo”, esta construcción está formada por la preposición a, el pronombre reflexivo sí y el adjetivo mismo y, por ser adjetivo, admite variaciones de género y número (a sí misma, a sí mismos, a sí mismas). Por ejemplo: “En las elecciones municipales hubo un candidato que no se votó ni a sí mismo, porque sacó cero votos”; “Se preguntó a sí mismo si podría algún día corregir su impuntualidad”.



Apuntar en esta parte que las formas “así mismo” y “asimismo” se emplean indistintamente cuando su significado es el de ‘también o además’, o sea, que es válido usarlo tanto en una sola palabra como en dos grafías separadas, cuando nos referimos a los conectores ya mencionados en este párrafo.

¡Gracias por leerme!