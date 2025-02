La Habana, Cuba. Nuestra presencia aquí obedece a la convocatoria de José Martí en el 172 aniversario de su natalicio, de Fidel, Armando Hart, Héctor Hernández Pardo y la Revolución cubana. No podíamos faltar a esta cita pese a tener tareas fundamentales en nuestra Patria, la República Dominicana. Esta convocatoria pasó a ser el principal compromiso de nuestra agenda.



La conferencia “Por el equilibrio del mundo” es un espacio multidisciplinario y multisectorial de pensamiento plural, que permite el diálogo amplio y profundo entre civilizaciones y culturas, desde los ámbitos religioso, político, ideológico, académico, cultural, diplomático, ambiental, social y étnico, a partir de la cosmovisión martiana para comprender el mundo, con miras a su transformación de acuerdo a los supremos intereses de la humanidad.



Del 28 al 31 de enero, estuvimos sesionando en el Palacio de las Convenciones de Cuba, en el marco de la VI Conferencia Internacional Por el Equilibrio del Mundo, con la presencia de 1,200 delegados de 98 países; un interesante espacio de diálogo que nos permitió confraternizar e intercambiar experiencias con compañeros y compañeras de diferentes latitudes del mundo y reafirmar nuestra incondicional solidaridad con el heroico pueblo de Cuba. En esta ocasión, fue convocada con el lema “con todos y para el bien de todos.”



Debo resaltar mi reunión con el dilecto y viejo amigo Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, vicepresidente del Consejo de Estado y miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba, ocasión que nos permitió conversar sobre la situación actual de su país como consecuencia del injusto bloqueo que mantiene los Estados Unidos contra ese pueblo, la reintroducción de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, que ha hecho Donald Trump tras asumir a su segundo mandato, habiéndola excluido de esa lista su antecesor Joe Biden. También conversamos sobre la situación política de República Dominicana y el nuevo curso de la geopolítica, así como la asunción de Trump al poder en el contexto actual. Desde esta columna agradezco al compañero y amigo Esteban Lazo su cordialidad y distinción de siempre.



Tuve la oportunidad de intercambiar con el incansable trabajador de este evento, el gran martiano, heredero del armador de este Proyecto, Armando Hart Dávalos, en la continuidad de esta Conferencia Internacional Por el Equilibrio del Mundo, Héctor Hernández Pardo. Desde aquí nuestro reconocimiento, junto a su equipo, por su ardua labor.



La Conferencia, convocada por el Proyecto José Martí de Solidaridad Internacional, ha instituido un espacio de diversidad donde confluyen diferentes entidades convocantes, colaboradoras, participantes, tanto nacionales como internacionales, en el marco de su compromiso con la justicia social, la solidaridad y el anhelo por construir un mundo mejor para todos. Nuestro reconocimiento a cada una de estas entidades.



“La justicia como camino para la Paz y el Equilibrio del Mundo” es el título de la conferencia magistral a cargo del reconocido teólogo brasileño, propulsor de la teología de la liberación, Frei Betto, en el acto inaugural de este evento, quien lanzó una contundente crítica al capitalismo contemporáneo señalando que “promueve la hiperconcentración de la riqueza”, que “la naturaleza del capitalismo ha cambiado: ahora necesita manipular el descontento para mantener su poder.” Al destacar el valor humanista y ético de esta conferencia internacional y definirla como una verdadera alternativa ideológica para quienes luchamos por un mundo mejor, puntualizó que “la paz solo es posible como hija de la justicia”.



Dada la batalla mediática que estamos viviendo, donde el uso interesado y parcializado de las herramientas digitales y los algoritmos están influyendo hasta en el modo de pensar de la gente, quiero destacar la conferencia impartida por mi dilecto amigo, el intelectual y escritor español Ignacio Ramonet, quien en su conferencia “La sociedad post mediática y el fin de las masas”, resaltó que la información y la verdad están en crisis. A la vez considera que una de las paradojas de la comunicación de hoy es que a lo largo del tiempo la herramienta que sirve para transportar las ideas se vuelve más importante que las propias ideas, por tanto hay que saber discernir la verdad o la mentira que se nos sirve a través de los medios.



Durante el evento también tuvo lugar ceremonias de condecoración inspiradas en la ética martiana. En este contexto nos honró recibir la Medalla Aniversario 25 de la Oficina del Proyecto Martiano otorgada a miembros del Consejo Mundial del Proyecto José Martí de Solidaridad Internacional. Agradecemos la distinción, la cual dedicamos a la histórica amistad entre los pueblos dominicano y cubano, que remonta desde el Cacique Hatuey, pasando por Máximo Gómez y José Martí, otros internacionalistas hasta nuestros días presentes y por venir.



El discurso de clausura de este evento, del presidente Miguel Díaz Canel, enfatizó con característica firmeza que creen en la posibilidad de mejorar y equilibrar el mundo. Destacó que la masiva asistencia a esta conferencia es un estímulo tremendo al pueblo de Cuba, porque es un reconocimiento a su heroica resistencia en el contexto de un mundo en amenazante desequilibrio para la especie humana, donde hasta la dignidad se negocia, y Cuba lo sabe muy bien, “que está pagando hace 66 años el altísimo precio de no tener precio”. Porque, como dijo el hombre eterno que nos convoca y nos junta, refiriéndose a Martí, “la pobreza pasa: lo que no pasa es la deshonra que con pretexto de la pobreza suelen echar los hombres sobre sí”.



Sus palabras finales quedaron en el corazón y compromiso de todos los presentes y de quienes siguieron este evento desde sus países, reafirmando su amistad y solidaridad con el pueblo cubano y su Revolución. “Desde Cuba libre y soberana, que resiste y crea sin cansarse, llevando en el pecho ‘las doctrinas del Maestro’, como Fidel ante los que le juzgaban en 1953, les ratificamos a los martianos de todas partes que nos han acompañado en estos días, ¡que seguiremos luchando por el equilibrio del mundo, como contribución a la preservación de la especie humana!”.