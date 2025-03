A propósito del tema abordado ayer en este espacio (la entrevista a Danilo Medina en El Sol de la Mañana), gentilmente reproducimos la opinión de un lector: “Existen entrevistadores que agonizan y desesperan y que al fragor de cada comparecencia parece se les irá la vida. Para este tipo de gente me permito transcribir un consejo del periodista y escritor mexicano Sergio Antonio Sarmiento, un maestro de ese género, cito: ‘Entrevistar es escuchar al entrevistado y aceptar una respuesta si esta no refleja su opinión. Algunos piensan que su valentía como periodista se mide por la mala educación. El mejor entrevistador no es el que más rudamente interrumpe al entrevistado o el que hace preguntas más largas que las respuestas”. El periodismo ha perdido seriedad e influencia en la sociedad.