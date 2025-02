Novedoso este año en el Comité Nacional de Salarios es que el Gobierno se ha cogido la demanda y de árbitro, que es su rol en ese pacto privado en el que no arriesga ni un chele, ha pasado a protagonista. No solo que hizo la puja inicial de 20% (no se acostumbra que lo haga), sino que ante la propuesta patronal de un 10% no la asume como porcentaje para negociación y ha dicho que no, que debe ser un 20%. Rara vez se ha visto ese escenario en un tema tan espinoso en el que intervienen muchos factores y que se convierte en muy sensible para los pequeños empresarios, por lo que quizá lo recomendable hubiese sido partir de la realidad concreta y no desde las engañosas cifras macroeconómicas.