En diciembre de 2023, el economista libertario Javier Milei asumió la presidencia de Argentina. Ganó con casi el 56 pc de los votos (el más votado de su historia). Como libertario cree en un Estado reducido, facilitador de la libre empresa, y en impuestos bajos y simples. Repudia la creación de mendigos que se fomenta con las asistencias sociales y el exceso de instituciones públicas con ejército de burócratas.



Se opone al aborto, incluso en casos de abuso sexual, rechaza la promoción de la ideología de género en las escuelas, favorece la libre portación de armas y contempla el alarmismo climático y la pandemia covidiana (conjuntamente con la obligación a vacunarse) como inventos tramposos que solo buscan ejercer el totalitarismo estatal sobre los individuos.



Ha llamado al papa Francisco representante del maligno, por impulsar el comunismo en la tierra. Ahora parece que están “limando asperezas”. Sus formas no son las más corteses… y muchos desconfían de su impulsividad y lo tildan de loco. El peinado no lo ayuda.



Comenzando su vida de docente, fue expulsado de la universidad donde impartía clases porque insultaba a los alumnos. No obstante, años después, rompió junto a Gloria álvarez, el récord Guinness de las clases de economía con mayor audición. Diez mil personas conectadas a internet para escucharlo evidenciaban que lo que enseñaba compensaba sus formas “malsonantes”. Tampoco esas formas impidieron que la entrevista que le hizo Tucker Carlson se convirtiera en la más vista de la historia, con más de 420 millones de visitas. Vaya con el “supuesto loco”.



Fiel a su estilo llano y directo, su discurso de toma de posesión se caracterizó por una inigualable sinceridad.



Lo dijo claramente: “No hay plata”. Los que le preceden dejaron la Argentina en una deplorable situación socioeconómica: un deficit del 17 pc del PIB, una inflación que supera el 140% anual, la relación con el FMI cortada por el nivel de incumplimiento, un nivel de delincuencia sin precedente, y los sistemas de educación y salud colapsados. El kirchnerismo arrasó con todo, dejando un país con 45 % de pobres y 10 % de indigentes.



Milei les advirtió a los argentinos: procede un duro ajuste (sin gradualismo), que implica recortes severos del gasto públicio. Y como los efectos positivos toman tiempo en reflejarse, les esperan dos años de mucho sacrificio…antes de arrancar en una carrera indetenible hacia la Argentina próspera y libre que merecen.



Ha comenzado a gobernar cumpliendo lo que prometió: devaluando la moneda y trabajando hacia la dolarización y la eliminación del Banco Central, parando todas las obras públicas (fuente de cuantiosos robos de los políticos y sus compinches…), reduciendo subsidios (que paga el pueblo con inflación, porque nada es gratis), eliminando totalmente la publicidad estatal (¡qué maravilla!), reduciendo drásticamente la nómina estatal (cargada de botellas como en RD), eliminando ministerios (los redujo de 18 a 9) y secretarías (de 106 a 54), derogando leyes para deregularizar la economía y sacar al Estado de las iniciativas privadas, y fortaleciendo ayudas a los muy vulnerables, que serán los más afectados en el corto plazo.



Si lo dejan gobernar, Milei le probará al mundo que solo la libertad económica y un Estado reducido conllevan al crecimiento y bienestar genuino de una nación.



Ojalá los que nos gobiernan en RD se inspiren… y comiencen eliminando al menos 10 de los 24 ministerios con los que nos cargan a los contribuyentes, ahorrándonos lo que nos cuestan sus empleados, celebraciones, eventos, gastos publicitarios, y los paseos de sus incumbentes.



Todavía tendríamos más que Argentina y otros países del continente. Debería darnos vergüenza.