Desde antes de la salida del líder de la FP del PLD, ya su periferia periodística-mediática venía ensayando e instalando, en la opinión pública, una suerte de estrategia tendente a reposicionar su figura principal bajo una serie de narrativas artificiosas con el fin de lograr varios objetivos: a) vender la mentira de que su líder fue obligado a irse del PLD cuando la realidad fue que perdió el control y hegemonía en el Comité Político, b) revivir el cuento-fantasma del “fraude” en las primarias que perdió -2019-, c) hacer oposición, siendo presidente del PLD, bajo el pueril alegato de que “…la Constitución no se toca” -pero la tocó en 2010 y a su beneficio-, d) quiso exhibirse o hacer pasarela en la Marcha Verde y Plaza de la Banderas ; y e) terminó aliado al PRM -elección municipal y congresual 2020-. Y no conteste -con el rosario anterior- desde agosto 2020, articularon toda una estrategia -que se viene implementando, cual libreto- para disminuir y succionar al PLD sobre el cliché de que en el país se vota por figura o líder y no necesariamente por partido. ¿Será que los partidos dejaron de ser referentes electorales -a pesar de la crisis-descrédito de esos “aparatos” , aunque jamás como la de sus líderes-gerentes?



Pero la estrategia de la FP, su líder y batería periodística-mediática, ha ido más allá, justamente, después de su libreto-“ruptura” alianza PRM, en el entendido de centrar su arsenal en la dirección de apostar a un cisma en el PLD -post-consulta- en dos líneas paralelas: el presupuesto falso de que al precandidato Abel Martínez se le hará “fraude” y que el presidente del PLD ya tiene candidato decidido (sin duda, confunden, adrede, al PLD con la FP donde la candidatura presidencial -y su heredero- no se discuten). Lógicamente, ambos escenarios son contrapuestos, pues Abel es bien visto por los fupuistas (pero solo para vice del “último caudillo ilustrado”; siempre y cuando abandone al PLD); mientras que Margarita no (!Lo gritan, a todo pulmón, en las redes sociales!). Es una estrategia, desde sus objetivos estratégicos: ganar, ganar…



Para más seña…, el último invento o ensayo de la FP y sus voceros periodísticos -de cara a la consulta-PLD-, es vender una supuesta alianza PLD-PRM, obviando que el “partido” que sí pactó y mantuvo una alianza compromisaria con el actual gobierno ha sido la FP; incluso, con retazos en los poderes públicos.



En fin, ya no sabemos qué narrativa o estrategia articulará la FP y su batería mediática cuando si lo que se proyecta -la consulta del PLD-, resulta exitosa; y de ser así, sin duda, marcará una recomposición del panorama político-electoral poniendo cada fuerza política en su justo posicionamiento político-electoral; y haciendo trizas la tesis de que figura suplanta partido. Ya veremos.



Mientras, las mentiras comienzan a derrumbarse; y la FP y sus vocingleros han entrado en pánico.

Ya es hora de que el país, por su bien democrático e institucional, cierre, en 2024 el ciclo histórico-político de los liderazgos mesiánico-caudillistas. !Mañana debe empezar ese cortejo fúnebre, o cuenta regresiva!