Santo Domingo.- Candidatos y candidatas a diputados por la provincia de Santiago, presentaron este miércoles a la ciudadanía y los medios de comunicación, sus principales propuestas legislativas a impulsar para el período constitucional 2024-2028. El evento se realizó en el Hotel Gran Almirante de esa ciudad, organizado por el movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana (PC).

En el encuentro se estableció un diálogo entre los candidatos y los ciudadanos, donde se abordaron temas relativos a la importancia de impulsar las reformas pendientes para la consolidación del marco jurídico del país, la institucionalidad y modernización del Estado, tales como el Código Penal, Ley No. 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, Ley General de Salud No. 42-01, Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones, Ley General de Educación No. 66-97, entre otras.

También los candidatos se refirieron a los planes de inversión para la provincia, a través de proyectos que contribuyan al desarrollo integral, prestando principal atención y énfasis en la juventud, las mujeres, los envejecientes, la niñez y personas con discapacidad; creación de espacio legislativo provincial para el consenso; legislar para fortalecimiento del sistema educativo, la regulación del salario mínimo, empleos de calidad, salud, educación de calidad, y garantizar la seguridad ciudadana.

En el evento participaron los candidatos y candidatas: Horacio López, por Opción Democrática (OD); Robinson De Jesús Díaz Mejía, por el Partido Revolucionario Moderno (PRM); Francisco Alberto Díaz García, por el Partido Revolucionario Moderno (PRM); Dilenia Altagracia Santos Muñoz, por el Partido Revolucionario Moderno (PRM); José David Báez Reinoso, por la Fuerza del Pueblo (FP) y Mirna Josefina López Francisco de Castro, por el Partido Revolucionario Moderno (PRM).

En el marco de la actividad, Participación Ciudadana entregó a los candidatos para su firma, la propuesta, ‘’Pacto por la Gobernabilidad y el Desarrollo Integral de la Provincia’’, donde los candidatos se comprometen a trabajar por el bienestar de la provincia de Santiago y el país, desarrollar un ejercicio legislativo apegado a la Constitución y las leyes, la transparencia, la participación moderna e inclusiva, guiada por los planes provinciales de desarrollo.

En la actividad estuvieron presentes representantes de los partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en general, quienes están atentos a las propuestas de los candidatos y candidatas de su provincia.